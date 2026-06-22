Accidente fatal: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varios peatones y desató una tragedia

Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo y debieron ser asistidas por los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

El operativo desplegado en la zona incluyó la participación de seis ambulancias del SAME, además de efectivos policiales, dos dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil, agentes de Tránsito, rescatistas, integrantes de la Dirección de Protección a la Víctima y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el colectivo habría sufrido una falla en el sistema de dirección antes de subirse a la vereda y embestir a los peatones. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que analizan los peritos.

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). (Foto: gentileza Qué digital)

Mientras continúan las tareas para determinar las causas del accidente, la Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso y ordenó las primeras medidas para esclarecer cómo se produjo el siniestro.

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia y los investigadores encargados de realizar las pericias correspondientes.