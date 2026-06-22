En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Colectivo
Accidente
TRAGEDIA

Accidente fatal: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varios peatones y desató una tragedia

El accidente ocurrió este lunes en las inmediaciones del Casino Central y el Skate Park Bristol. Al menos cinco personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos.

Banner Seguinos en google DESK
La unidad perdió el control

La unidad perdió el control, invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban en el lugar. (Foto: gentileza Qué digital)

Un colectivo de la línea 532 atropelló esta tarde a varios peatones tras subirse a la vereda en la zona de la Costanera de Mar del Plata. Como consecuencia del siniestro, una mujer murió y al menos cinco personas sufrieron heridas de gravedad, según informaron las autoridades locales.

Leé también Impactante accidente en la General Paz: un camión chocó contra un colectivo y hay 18 heridos
Impactante accidente en la General Paz: un camión chocó contra un colectivo y hay 18 heridos.

El hecho se registró pasadas las 19 en el sector del Skate Park Bristol, sobre Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, una de las áreas más concurridas del frente costero marplatense, ubicada cerca del Casino Central.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Municipio de General Pueyrredon, seis personas fueron trasladadas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Horas más tarde, personal médico confirmó el fallecimiento de una de ellas.

El accidente

Por causas que aún son materia de investigación, la unidad perdió el control, invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban en el lugar. Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo y debieron ser asistidas por los equipos de emergencia.

Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo y debieron ser asistidas por los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo y debieron ser asistidas por los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

El operativo desplegado en la zona incluyó la participación de seis ambulancias del SAME, además de efectivos policiales, dos dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil, agentes de Tránsito, rescatistas, integrantes de la Dirección de Protección a la Víctima y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el colectivo habría sufrido una falla en el sistema de dirección antes de subirse a la vereda y embestir a los peatones. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que analizan los peritos.

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). (Foto: gentileza Qué digital)

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). (Foto: gentileza Qué digital)

Mientras continúan las tareas para determinar las causas del accidente, la Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso y ordenó las primeras medidas para esclarecer cómo se produjo el siniestro.

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia. (Foto: gentileza Qué digital)

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia y los investigadores encargados de realizar las pericias correspondientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colectivo Accidente Tragedia
Notas relacionadas
Un brutal accidente entre una moto y un colectivo en Palermo dejó 2 muertos
Un futbolista de Newell's sufrió un grave accidente que derivó en una tragedia
Video: el trágico accidente de una avioneta y la lucha de los rescatistas contra las llamas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar