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Diego Armando Maradona
Tensión en la audiencia

La explosión de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque durante el juicio por la muerte de Diego

La hija del ex futbolista abandonó la sala luego de que reprodujeran una parte del procedimiento sin previo aviso. La audiencia seguirá el próximo martes.

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Gianinna estalló en el juicio contra Leopoldo Luque. (Foto: Reuters/Cris Sille).

Gianinna estalló en el juicio contra Leopoldo Luque. (Foto: Reuters/Cris Sille).

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este jueves uno de sus momentos más tensos y conmocionantes. Gianinna Maradona explotó contra el neurocirujano Leopoldo Luque luego de que, al inicio de su declaración, se reprodujera un video de la autopsia del exfutbolista en plena audiencia.

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La hija de Maradona abandonó la sala visiblemente afectada y lanzó dos insultos dirigidos a Luque mientras salía del recinto: “Qué hijo de p***”. Detrás de ella salió el abogado Fernando Burlando para asistirla y contenerla.

Tras el episodio, Burlando pidió un cuarto intermedio y calificó la situación como “muy violenta”. Además, solicitó asistencia médica inmediata para Gianinna.

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Claudia presenci&oacute; por primera vez el juicio por la muerte del astro. (Foto: archivo).

Claudia presenció por primera vez el juicio por la muerte del astro. (Foto: archivo).

Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un médico para chequearla. La víctima tiene derecho a estar presente en el debate”, sostuvo el letrado ante el tribunal.

Luego del planteo de la querella, los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani reconocieron que la exhibición del video había sido un error y remarcaron que Gianinna tenía derecho a permanecer en la audiencia sin atravesar una situación de semejante impacto emocional.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro decidió dar por finalizada la jornada y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

Horas antes, durante la declaración del médico Mario Alejandro Schiter, el fiscal Patricio Ferrari había mostrado imágenes de la autopsia de Maradona, lo que generó conmoción entre los presentes. En ese momento, tanto Claudia Villafañe como Gianinna fueron advertidas sobre el contenido y optaron por retirarse de la sala.

El médico que acompañó a Maradona en Cuba cuestionó la internación domiciliaria

La audiencia estuvo marcada además por el testimonio de Mario Schiter, el médico que acompañó a Maradona durante su rehabilitación en Cuba y que volvió a intervenir semanas antes de la muerte del exfutbolista.

Ante el tribunal, Schiter aseguró que nunca avaló la internación domiciliaria elegida para Maradona y reveló que ni siquiera pudo evaluarlo personalmente cuando fue convocado por directivos de Swiss Medical. “Pedí verlo porque me parecía que completaba el cuadro, pero no me lo permitieron”, declaró.

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La hija de Maradona abandonó la sala visiblemente afectada y lanzó dos insultos dirigidos a Luque.

La hija de Maradona abandonó la sala visiblemente afectada y lanzó dos insultos dirigidos a Luque.

El profesional explicó que participó de una junta médica para discutir el alta sanatorial del exjugador y sostuvo que Maradona no estaba en condiciones de recibir el alta clínica.

Según relató, propuso derivarlo a un centro de rehabilitación de tercer nivel, con atención médica permanente y enfermería especializada. Sin embargo, esa alternativa finalmente fue descartada.

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