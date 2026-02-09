Nuevo capítulo en el caso Zambrano: el futbolista denunció por extorsión a la joven que lo acusó de abuso

El abogado también aclaró que su intervención se limita a la denuncia por extorsión presentada en Perú. En paralelo, el futbolista cuenta con un equipo legal en la Argentina y en Uruguay que se encarga de la causa por abuso sexual.

Cómo avanza la causa por violación en Argentina y Uruguay

Mientras tanto, la investigación por abuso sexual continúa en la Argentina, aunque con posibles derivaciones hacia Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos. Ignacio de Franco, uno de los abogados querellantes, informó que el expediente avanzó con nuevas medidas de prueba y que la Fiscalía pidió que el caso sea remitido a la Justicia uruguaya.

Según el relato judicial, la víctima y una amiga se hospedaron en el hotel Hyatt de Montevideo tras una invitación de Zambrano. El 18 de enero, ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas de Alianza Lima, aunque dos de ellos se retiraron inmediatamente.

La denunciante sostuvo que compró bebidas a pedido de los jugadores y que, luego de consumir alcohol por insistencia de ellos, perdió el conocimiento. Cuando despertó, aseguró que fue atacada por uno de los futbolistas.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, conducida por el fiscal Fernando Javier Rouco Oliva.

Tras la denuncia pública, Alianza Lima decidió apartar a los tres futbolistas involucrados. Días después, el club confirmó la desvinculación de Peña y Trauco, mientras que aún no informó cuál será la situación contractual de Zambrano.