Deportes
Zambrano
POLÉMICA

Nuevo capítulo en el caso Zambrano: el futbolista denunció por extorsión a la joven que lo acusó de abuso

El exdefensor de Boca presentó una denuncia en Perú contra la mujer que lo acusó de violación y contra otras cuatro personas, mientras la causa por abuso sexual continúa su curso en Argentina y Uruguay.

La investigación que involucra a Carlos Zambrano sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El exjugador de Boca Juniors denunció por extorsión a la joven argentina que lo había acusado de violación, junto a los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña. Así lo confirmó el domingo su abogado, Gonzalo Hidalgo, en declaraciones a la emisora peruana RPP.

Según explicó el letrado, la presentación fue realizada hace una semana ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao, la ciudad portuaria ubicada junto a Lima. Además de la denunciante, la acusación incluye a otras cuatro personas.

Por qué Zambrano denunció por extorsión a la joven que lo acusó

De acuerdo con lo detallado por la defensa del futbolista, la denuncia se basa en mensajes que Zambrano habría recibido el 22 de enero por redes sociales. En esos contactos, un hombre le habría enviado amenazas de carácter extorsivo, un día antes de que el caso por abuso sexual se hiciera público en la Argentina.

“Mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comunique por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía”, explicó Hidalgo.

El abogado también aclaró que su intervención se limita a la denuncia por extorsión presentada en Perú. En paralelo, el futbolista cuenta con un equipo legal en la Argentina y en Uruguay que se encarga de la causa por abuso sexual.

Cómo avanza la causa por violación en Argentina y Uruguay

Mientras tanto, la investigación por abuso sexual continúa en la Argentina, aunque con posibles derivaciones hacia Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos. Ignacio de Franco, uno de los abogados querellantes, informó que el expediente avanzó con nuevas medidas de prueba y que la Fiscalía pidió que el caso sea remitido a la Justicia uruguaya.

Según el relato judicial, la víctima y una amiga se hospedaron en el hotel Hyatt de Montevideo tras una invitación de Zambrano. El 18 de enero, ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas de Alianza Lima, aunque dos de ellos se retiraron inmediatamente.

La denunciante sostuvo que compró bebidas a pedido de los jugadores y que, luego de consumir alcohol por insistencia de ellos, perdió el conocimiento. Cuando despertó, aseguró que fue atacada por uno de los futbolistas.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal” y está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, conducida por el fiscal Fernando Javier Rouco Oliva.

Tras la denuncia pública, Alianza Lima decidió apartar a los tres futbolistas involucrados. Días después, el club confirmó la desvinculación de Peña y Trauco, mientras que aún no informó cuál será la situación contractual de Zambrano.

