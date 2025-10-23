El aberrante caso de abuso sexual por el que una adolescente quedó embarazada

El delito fue calificado como abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, por haber sido cometido por un ascendiente, en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente y su rol como encargado de la guarda.

Durante la audiencia, el fiscal Manuel Islas pidió que P.D.M. permanezca detenido bajo prisión preventiva por cuatro meses, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de la víctima y posibilidad de fuga.

El juez de garantías Juan Manuel Kees aceptó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y confirmó tanto la formulación de cargos como la medida cautelar por el plazo solicitado.

Asimismo, el magistrado autorizó la extracción de sangre del imputado con el objetivo de realizar un cotejo de ADN que permita avanzar en las pruebas dentro de la investigación judicial.

El escape de un condenado por abuso sexual

Un hecho insólito y de extrema gravedad institucional sacudió a la Justicia en agosto último. Facundo Plos, un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal, logró escapar en plena audiencia judicial virtual en la que se resolvía su prisión preventiva.

facundo-plos

La fuga se concretó este jueves en Villa Regina, provincia de Río Negro, cuando el acusado se quitó la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos y desapareció antes de que se ejecutara la orden de detención.

El caso despertó una fuerte polémica porque el imputado no solo estaba condenado por un delito sexual ocurrido el 1° de enero de 2023, sino que también arrastraba antecedentes penales por homicidio culposo.

La Policía rionegrina desplegó un amplio operativo de búsqueda, mientras que el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de captura nacional e internacional.

El caso de abuso por el que se lo condenó a Plos

El hecho sucedió el 1° de enero de 2023. Plos invitó a un grupo de conocidos a su casa y luego de que se fueran se quedó a solas con Florencia Wilches, a quien conocía desde hace tiempo. Al principio, la relación fue consentida, pero luego Wilches trató de frenarlo por la violencia que ejercía Plos.

Florencia le hizo "saber su determinación varias veces de forma verbal y también mediante la resistencia física que pudo oponer. No obstante, se vio doblegada físicamente por su opresor", dice el fallo firmado por los jueces Gatti, Gastón Martín y Alejandro Pellizón.

Pero el abuso sexual no es la única condena que enfrenta Plos. En agosto de 2022, Plos manejaba alcoholizado su Ranger blanca cuando chocó a una familia que viajaba abordo de una Ranger roja. Producto del impacto murió Félix Retamal (67) y otras tres personas resultaron con heridas graves y leves.

Plos se negó en varias oportunidades a hacerse el test de alcoholemia, aunque un análisis posterior en el hospital reveló que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre. Según la fiscalía, Plos manejaba a 152,98 km/hora.