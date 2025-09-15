En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Golpiza
Córdoba
VIOLENCIA EXTREMA

Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso

Un grupo de jóvenes protagonizó una violenta pelea a la salida de un boliche y dejó a un chico inconsciente en plena calle. La escena fue grabada por una vecina, que denunció que hechos similares son frecuentes en la zona.

Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso. (Foto: captura de video)

Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso. (Foto: captura de video)

Una madrugada cargada de violencia, gritos y corridas sacudió este domingo a los vecinos de Nueva Córdoba, barrio de la ciudad argentina de Córdoba. Un grupo de jóvenes desató una feroz pelea callejera a la salida de un boliche y dejó a un chico tirado e inconsciente sobre el asfalto.

Leé también Un nene de 12 años recibió una brutal golpiza de tres compañeros por no darles golosinas
El nene recibió una patada en la cabeza que le provocó un hundimiento en el cráneo. (Foto: gentileza diario Primer Plano.)

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la calle Rondeau al 200, una zona céntrica de la ciudad de Córdoba conocida por su intensa actividad nocturna y la presencia de numerosos bares y discotecas. Según relataron testigos, todo comenzó como una discusión entre varios jóvenes que salían de un boliche, pero en cuestión de segundos se transformó en una brutal agresión grupal.

Embed

La víctima, un joven cuya identidad no trascendió, recibió golpes de puño y patadas de al menos cinco personas hasta que cayó desplomado en el suelo, aparentemente desmayado.

Lejos de detenerse, algunos de los agresores continuaron pateándolo mientras yacía inmóvil, especialmente en la zona de la cabeza, lo que provocó un escalofrío entre quienes observaban la escena desde sus balcones o intentaban pasar por el lugar.

El video que expone la brutal violencia de una patota

Una vecina logró grabar toda la secuencia desde la ventana de su departamento y posteriormente entregó el material al canal El Doce. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se ve el momento exacto en el que el joven cae al piso y recibe una patada directa en la cabeza mientras permanece inconsciente.

Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató la testigo. Su voz aún transmite el impacto que le provocó presenciar la escena.

La mujer explicó que tanto el personal del boliche como los efectivos policiales que se encontraban cerca no intervinieron en ningún momento para asistir a la víctima.

La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, agregó indignada.

Brutal patota en Córdoba
Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso. (Foto: captura de video)

Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso. (Foto: captura de video)

Caos y desesperación

El episodio generó momentos de tensión y caos en plena vía pública. Algunos peatones intentaron acercarse para auxiliar al joven herido, pero fueron apartados por la misma patota, que continuaba exaltada. Otros optaron por alejarse corriendo por miedo a ser agredidos.

Los gritos, las corridas y el sonido de los golpes resonaron durante varios minutos en la madrugada cordobesa. La vecina que grabó el video aseguró que la violencia fue tal que parecía una escena de película, y que el hecho dejó a todo el vecindario en estado de shock.

“Uno se acostumbra a escuchar peleas a la salida de los boliches, pero esto fue distinto. Ver a alguien tirado, sin moverse, y que lo sigan pateando como si fuera un objeto fue horrible”, describió.

Desde la Policía de Córdoba confirmaron que recibieron múltiples llamados alertando sobre una pelea en la calle Rondeau, por lo que enviaron un móvil al lugar. Sin embargo, sostuvieron que cuando los agentes arribaron, no había personas heridas ni nadie quiso radicar una denuncia formal.

La fuerza de seguridad aclaró que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que analiza las imágenes captadas por los vecinos y busca testimonios que permitan identificar a los agresores.

Sin detenidos ni denuncias formales

A pesar de la gravedad de la agresión, hasta el momento no se presentaron denuncias policiales ni judiciales, y tampoco hay personas identificadas como presuntos agresores. La falta de colaboración de testigos y de la propia víctima dificulta el avance de la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que están analizando el video viral como prueba clave y solicitaron la intervención de la Policía Judicial para realizar pericias sobre las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar el recorrido de los implicados antes y después de la pelea.

La víctima, por su parte, se retiró del lugar por sus propios medios cuando recuperó el conocimiento, lo que también complica obtener datos sobre su estado de salud.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Golpiza Córdoba
Notas relacionadas
El estremecedor video de la brutal golpiza en patota a un adolescente a la salida de un boliche
Impactantes imágenes: brutal golpiza a tres mozas en una cervecería de La Matanza
El brutal ataque familiar que tuvo como víctimas a una mamá, a su beba de 11 meses y a un chico

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar