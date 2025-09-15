Lejos de detenerse, algunos de los agresores continuaron pateándolo mientras yacía inmóvil, especialmente en la zona de la cabeza, lo que provocó un escalofrío entre quienes observaban la escena desde sus balcones o intentaban pasar por el lugar.

El video que expone la brutal violencia de una patota

Una vecina logró grabar toda la secuencia desde la ventana de su departamento y posteriormente entregó el material al canal El Doce. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se ve el momento exacto en el que el joven cae al piso y recibe una patada directa en la cabeza mientras permanece inconsciente.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató la testigo. Su voz aún transmite el impacto que le provocó presenciar la escena.

La mujer explicó que tanto el personal del boliche como los efectivos policiales que se encontraban cerca no intervinieron en ningún momento para asistir a la víctima.

“La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, agregó indignada.

Brutal patota en Córdoba Video impactante: la golpiza salvaje de una patota contra un chico desmayado en el piso. (Foto: captura de video)

Caos y desesperación

El episodio generó momentos de tensión y caos en plena vía pública. Algunos peatones intentaron acercarse para auxiliar al joven herido, pero fueron apartados por la misma patota, que continuaba exaltada. Otros optaron por alejarse corriendo por miedo a ser agredidos.

Los gritos, las corridas y el sonido de los golpes resonaron durante varios minutos en la madrugada cordobesa. La vecina que grabó el video aseguró que la violencia fue tal que parecía una escena de película, y que el hecho dejó a todo el vecindario en estado de shock.

“Uno se acostumbra a escuchar peleas a la salida de los boliches, pero esto fue distinto. Ver a alguien tirado, sin moverse, y que lo sigan pateando como si fuera un objeto fue horrible”, describió.

Desde la Policía de Córdoba confirmaron que recibieron múltiples llamados alertando sobre una pelea en la calle Rondeau, por lo que enviaron un móvil al lugar. Sin embargo, sostuvieron que cuando los agentes arribaron, no había personas heridas ni nadie quiso radicar una denuncia formal.

La fuerza de seguridad aclaró que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que analiza las imágenes captadas por los vecinos y busca testimonios que permitan identificar a los agresores.

Sin detenidos ni denuncias formales

A pesar de la gravedad de la agresión, hasta el momento no se presentaron denuncias policiales ni judiciales, y tampoco hay personas identificadas como presuntos agresores. La falta de colaboración de testigos y de la propia víctima dificulta el avance de la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que están analizando el video viral como prueba clave y solicitaron la intervención de la Policía Judicial para realizar pericias sobre las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar el recorrido de los implicados antes y después de la pelea.

La víctima, por su parte, se retiró del lugar por sus propios medios cuando recuperó el conocimiento, lo que también complica obtener datos sobre su estado de salud.