Messi comparó a un inesperado jugador con Martín Palermo y los hinchas de Boca estallaron

Foto: @mundobocalocura Instagram

Cuál es la trayectoria de Martín Parodi antes de Deportivo LSM

La carrera de Parodi tiene un recorrido interesante y variado. Comenzó en Liverpool desde infantiles y luego se trasladó a las juveniles de Virtus Estrella, equipo del ascenso italiano. Durante la pandemia regresó a Uruguay, integrándose a las inferiores de Rampla Juniors.

Más tarde, tuvo un paso por la filial de Bellinzona en Suiza y luego volvió al fútbol uruguayo, jugando en Plaza Colonia y participando en certámenes del Interior. Esta experiencia internacional y en distintos niveles del fútbol permitió que desarrollara un estilo de juego sólido y versátil, que hoy lo destaca en Deportivo LSM.

Qué importancia tiene este gol en la historia de Deportivo LSM

Parodi no solo brilló en la goleada ante Estudiantes: también quedó marcado en la historia del club por haber convertido el primer gol de la institución. Fue en su debut frente a Academia FC, un momento que simboliza el inicio de un proyecto liderado por Messi y Suárez y que busca consolidarse en la D uruguaya.

Este hito refuerza la relevancia del delantero dentro del equipo, que combina figuras consagradas con jóvenes promesas, y muestra cómo el proyecto de Deportivo LSM aspira a crecer no solo en resultados sino en historia y protagonismo dentro del fútbol local.

Qué reacción generó en los hinchas de Boca la comparación con Palermo

La comparación de Messi con el Titán encendió a los simpatizantes xeneizes en redes sociales. Muchos replicaron la publicación con likes y comentarios celebrando que una figura como Messi reconociera la calidad de un jugador evocando a su ídolo histórico. La interacción también alcanzó a medios deportivos y cuentas de fanáticos, transformando la anécdota en tendencia.

Además, la complicidad entre Messi y Suárez volvió a quedar en evidencia, mostrando la cercanía entre ambos incluso fuera del fútbol profesional y cómo sus proyectos personales, como Deportivo LSM, generan repercusión más allá de las canchas.

Cuál es el próximo desafío para Parodi y Deportivo LSM

Tras la goleada, Parodi buscará consolidarse en la D uruguaya y ayudar a que Deportivo LSM crezca dentro del torneo. Su objetivo es afianzarse como referente ofensivo, repetir actuaciones destacadas y continuar sumando experiencia y protagonismo en el club que encabezan Messi y Suárez.

De este modo, la Pulga no solo aporta con su talento en Inter Miami, sino que también genera momentos de repercusión global a través de su equipo amateur, transformando a jóvenes promesas como Parodi en figuras admiradas por el público y por los grandes ídolos del fútbol argentino.