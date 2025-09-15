En vivo Radio La Red
Messi comparó a un inesperado jugador con Martín Palermo y los hinchas de Boca estallaron

Tras la goleada de Deportivo LSM, el equipo fundado por Messi y Suárez, la Pulga comparó a Martín Parodi con Martín Palermo, generando repercusión entre los fanáticos de Boca y el propio Titán.

Lionel Messi volvió a generar revuelo en redes sociales, pero esta vez no por sus goles o récords, sino por un divertido cruce con Luis Suárez que involucró a uno de los ídolos xeneizes. Tras la goleada 4-0 de Deportivo LSM ante Estudiantes, la Pulga comparó al delantero Martín Parodi con Martín Palermo, causando furor entre los hinchas de Boca y dejando al jugador emocionado.

Selección Argentina sin Messi: quién usará la emblemática camiseta 10 y quién será el capitán ante Ecuador

Quién es el delantero comparado con Martín Palermo

Martín Parodi, de 23 años, se destacó en el clásico de la Ciudad de la Costa, marcando dos goles y siendo la gran figura del encuentro. Su desempeño motivó que Messi publicara en redes: “¿Palermo?”, en clara alusión a la potencia y definición del delantero, generando la inmediata reacción de Suárez, quien asintió con un comentario propio.

El homenaje no pasó desapercibido: el mismísimo Martín Palermo compartió la historia en su cuenta de Instagram, mientras que Parodi se mostró emocionado y comentó: “Si estoy soñando, no me despierten…”.

¿Messi y Suarez PALERMISTAS Martín Parodi marcó para Deportivo LSM (club fundado por Suá

Foto: @mundobocalocura Instagram

Cuál es la trayectoria de Martín Parodi antes de Deportivo LSM

La carrera de Parodi tiene un recorrido interesante y variado. Comenzó en Liverpool desde infantiles y luego se trasladó a las juveniles de Virtus Estrella, equipo del ascenso italiano. Durante la pandemia regresó a Uruguay, integrándose a las inferiores de Rampla Juniors.

Más tarde, tuvo un paso por la filial de Bellinzona en Suiza y luego volvió al fútbol uruguayo, jugando en Plaza Colonia y participando en certámenes del Interior. Esta experiencia internacional y en distintos niveles del fútbol permitió que desarrollara un estilo de juego sólido y versátil, que hoy lo destaca en Deportivo LSM.

Qué importancia tiene este gol en la historia de Deportivo LSM

Parodi no solo brilló en la goleada ante Estudiantes: también quedó marcado en la historia del club por haber convertido el primer gol de la institución. Fue en su debut frente a Academia FC, un momento que simboliza el inicio de un proyecto liderado por Messi y Suárez y que busca consolidarse en la D uruguaya.

Este hito refuerza la relevancia del delantero dentro del equipo, que combina figuras consagradas con jóvenes promesas, y muestra cómo el proyecto de Deportivo LSM aspira a crecer no solo en resultados sino en historia y protagonismo dentro del fútbol local.

Qué reacción generó en los hinchas de Boca la comparación con Palermo

La comparación de Messi con el Titán encendió a los simpatizantes xeneizes en redes sociales. Muchos replicaron la publicación con likes y comentarios celebrando que una figura como Messi reconociera la calidad de un jugador evocando a su ídolo histórico. La interacción también alcanzó a medios deportivos y cuentas de fanáticos, transformando la anécdota en tendencia.

Además, la complicidad entre Messi y Suárez volvió a quedar en evidencia, mostrando la cercanía entre ambos incluso fuera del fútbol profesional y cómo sus proyectos personales, como Deportivo LSM, generan repercusión más allá de las canchas.

Cuál es el próximo desafío para Parodi y Deportivo LSM

Tras la goleada, Parodi buscará consolidarse en la D uruguaya y ayudar a que Deportivo LSM crezca dentro del torneo. Su objetivo es afianzarse como referente ofensivo, repetir actuaciones destacadas y continuar sumando experiencia y protagonismo en el club que encabezan Messi y Suárez.

De este modo, la Pulga no solo aporta con su talento en Inter Miami, sino que también genera momentos de repercusión global a través de su equipo amateur, transformando a jóvenes promesas como Parodi en figuras admiradas por el público y por los grandes ídolos del fútbol argentino.

