Se filtró el nombre del amante de Gimena Accardi: "Aunque lo nieguen"

Por su parte, como bien aclara Fernanda, Gimena Accardi y Andrés Gil negaron públicamente este affaire.

Actualmente, la actriz se encuentra enfocada en sus proyectos laborales y en su vida personal, mientras que Gil continúa en pareja con Candela Vetrano, la madre de su hijo.

image

¿Qué le pasó anímicamente a Gimena Accardi tras su separación de Nicolás Vázquez?

Yanina Latorre opinó sobre cómo transitan la separación Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Según contó en su programa de radio en El Observador, al actor lo percibe más aliviado tras el divorcio, mientras que a la actriz la nota más golpeada por el proceso.

"A ella ahora yo la veo más caída. Hoy en Olga dijo que está más caíducha. Ella al principio estuvo más canchera, capaz porque cuando te mandás la cagada estás más atenta. Pero está cayendo la ficha de ella ahora", señaló la periodista, al analizar el presente de Accardi.

Al mismo tiempo, buscó defenderla de las críticas: "Meter los cuernos no te hace mala persona. No la vamos a crucificar, nadie sabe lo que pasa en cada casa, nadie sabe por qué pasan las cosas y tampoco podemos catapultar a gente por equivocarse porque nosotros no somos Dios".

La conductora también comentó que Accardi mantiene una fuerte actividad en redes: "Ella está hablando bastante en Olga. La cargan porque sube muchas cosas a mejores amigos, la cargaban como que hace vida de soltera. Dice que habla mucho con el chat GPT, que le pregunta ‘cómo voy a estar de ánimo esta semana’. Lo hacían en tono de broma, pero siempre en esas bromas hay algo de verdad".

Finalmente, agregó: "Ella debe estar un poco más caída. Aparte, verdad que la están hateando (odiando) mucho y a ella le pesa ese ida y vuelta de la gente que le pega porque son dos chicos que no están acostumbrados a los escándalos".

En contraste, destacó que Vázquez atraviesa la situación de otra manera. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días", dijo sobre la visita de Leo Messi al teatro para ver Rocky.

"Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro", concluyó.