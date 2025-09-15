En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Día del Estudiante
Feriado
Calendario oficial

Día del Estudiante: el Gobierno confirmó si se traslada el feriado y qué sucederá con las clases

Es una fecha que no solo marca el inicio de la primavera, sino que homenajea a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, "el padre del aula".

El Gobierno confirmó si se traslada el feriado y qué sucederá con las clases el 21 de septiembre (Foto: archivo).

El Gobierno confirmó si se traslada el feriado y qué sucederá con las clases el 21 de septiembre (Foto: archivo).

El Día del Estudiante se celebra en Argentina cada 21 de septiembre y representa una jornada de reconocimiento a los jóvenes que dedican su tiempo a la formación académica y profesional. Habitualmente, ese día no se dictan clases en colegios secundarios, universidades e institutos terciarios. Sin embargo, este año la fecha cae en domingo, lo que despertó dudas entre estudiantes y familias sobre si el asueto se trasladaría al lunes siguiente.

Leé también Fallo histórico para personas con discapacidad: restituirán pensiones suspendidas tras amparo colectivo
fallo historico para personas con discapacidad: restituiran pensiones suspendidas tras amparo colectivo

La respuesta oficial es clara: no habrá corrimiento del feriado, ya que se trata de un asueto escolar parcial que no figura dentro del cronograma de feriados trasladables.

Por qué se celebra el Día del Estudiante

Aunque coincide con el inicio de la primavera, el 21 de septiembre no fue elegido por esa razón. La conmemoración está vinculada al expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, considerado por muchos como “el padre del aula”.

  • Sarmiento falleció en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.

  • Diez días después, el 21 de septiembre, llegaron sus restos a la ciudad de Buenos Aires.

  • En honor a esa fecha, el Gobierno nacional instauró el Día del Estudiante, como una manera de destacar la importancia de la educación y la labor de quienes transitan sus años de formación.

Desde entonces, cada 21 de septiembre, las escuelas secundarias, universidades y terciarios interrumpen sus actividades para celebrar a los estudiantes.

Diseño sin título (3).jpg
Por qué el Día del Estudiante y el Día de la Primavera se celebran juntos el 21 de septiembre.

Por qué el Día del Estudiante y el Día de la Primavera se celebran juntos el 21 de septiembre.

Qué pasará con el feriado escolar en 2025

El hecho de que este año el Día del Estudiante caiga en domingo generó expectativas en torno a un posible traslado al lunes 22 de septiembre. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se aplicará dicha medida.

Esto se debe a que el asueto escolar del 21 de septiembre no integra el régimen de feriados nacionales. Es una jornada que aplica únicamente en instituciones educativas de nivel medio y superior, por lo que no está contemplada en la lista de feriados trasladables.

En resumen, el lunes 22 de septiembre habrá clases normalmente en todos los niveles.

El calendario de feriados 2025 en Argentina

Más allá de los feriados escolares, el Gobierno nacional ya definió el calendario de feriados oficiales para el segundo semestre de 2025. Estos son los días confirmados:

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10).

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables con fines turísticos

  • 21 de noviembre: puente turístico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día del Estudiante Feriado
Notas relacionadas
Juicio por Solange Musse: qué pena pidió el fiscal para los dos ex funcionarios de Córdoba
Tendencias del ocio digital en España: streaming y juego online
Geólogos descubren un río con toneladas de oro que le pertenece a un solo país

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar