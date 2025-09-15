Día del Estudiante: el Gobierno confirmó si se traslada el feriado y qué sucederá con las clases

Desde entonces, cada 21 de septiembre, las escuelas secundarias, universidades y terciarios interrumpen sus actividades para celebrar a los estudiantes.

Diseño sin título (3).jpg Por qué el Día del Estudiante y el Día de la Primavera se celebran juntos el 21 de septiembre.

Qué pasará con el feriado escolar en 2025

El hecho de que este año el Día del Estudiante caiga en domingo generó expectativas en torno a un posible traslado al lunes 22 de septiembre. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se aplicará dicha medida.

Esto se debe a que el asueto escolar del 21 de septiembre no integra el régimen de feriados nacionales. Es una jornada que aplica únicamente en instituciones educativas de nivel medio y superior, por lo que no está contemplada en la lista de feriados trasladables.

En resumen, el lunes 22 de septiembre habrá clases normalmente en todos los niveles.

El calendario de feriados 2025 en Argentina

Más allá de los feriados escolares, el Gobierno nacional ya definió el calendario de feriados oficiales para el segundo semestre de 2025. Estos son los días confirmados:

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10).

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables con fines turísticos