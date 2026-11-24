Quiénes serían los dos hombres encontrados calcinados en Zárate

Los investigadores sospechan que las víctimas serían un joven de 29 años, y otro de 24. Sin embargo, sus identidades todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Debido al estado en el que fueron encontrados los cuerpos, el reconocimiento dependerá de los resultados de las pericias de ADN o de los estudios de huellas dactilares. Los familiares de ambos hombres ya colaboran con las autoridades.

Según los primeros datos de la investigación, el Ford Focus en el que fueron hallados los cuerpos pertenece a Amondaray, quien tenía una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en mayo de 2024.

Una de las supuestas víctimas registraba antecedentes policiales por un hecho ilícito y por robo automotor agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

Los cuerpos fueron hallados en un vehículo incendiado sobre la Ruta Provincial 31. (Foto: captura)

La hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico

A partir de los elementos recolectados y los antecedentes de las posibles víctimas, los investigadores analizan si el presunto doble asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas en el marco del narcotráfico. No obstante, esta hipótesis todavía no fue confirmada y las autoridades buscan establecer el móvil del ataque.

Las autopsias fueron programadas para este martes a las 14, mientras que la investigación quedó caratulada como “incendio - averiguación causal de muerte”. Los resultados de los estudios forenses serán claves para confirmar las identidades de las víctimas, determinar cómo murieron y avanzar en el esclarecimiento del caso.