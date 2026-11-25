Luis Caputo advirtió por el "riesgo kuka"

"Hoy venden los bonos por el miedo político", marcó una vez más el ministro en relación al temor por un regreso de la economía que aplicó el kirchnerismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner el foco en el denominado "riesgo kuka" y en el temor de los mercados a que Javier Milei no continúe en el poder después de las próximas elecciones presidenciales. Según el funcionario, la oposición trabaja para generar incertidumbre sobre la continuidad del actual modelo económico y un eventual regreso del kirchnerismo.

"Hasta me lo han confesado algunos gobernadores: eso es lo que les dijo el gobernador Kicillof", afirmó, en referencia al mandatario bonaerense y a sus promesas por un eventual gobierno suyo. El ministro explicó que el mercado contempla esa posibilidad, aunque aseguró que considera que no se concretará.

"Para mí esto no va a ocurrir, pero trabajo contemplando este temor que existe", sostuvo. En ese sentido, ratificó su confianza en que Milei ganará las elecciones del próximo año y continuará con su programa económico.

El riesgo país y el temor a que Milei no siga en el Gobierno

"El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté", afirmó Caputo al explicar las razones que, a su entender, están detrás del aumento del indicador.

Como argumento, señaló que existe una diferencia entre los precios de los títulos públicos según el momento en que vencen. "Los bonos soberanos que vencen en el mandato de Milei valen mucho más que los que vencen a futuro", explicó. Para el ministro, esa diferencia demuestra que los inversores incorporan un mayor riesgo político para los compromisos financieros que deberán afrontar las próximas administraciones.

"Hoy venden los bonos por el temor político", insistió. También reconoció que la Argentina sigue siendo considerada un país riesgoso por los antecedentes de su historia económica y financiera. El segundo riesgo es el político, pero insistió en que la Argentina, "con este presidente logró cosas de las que la prensa dice muy poco, pero que la mayoría silenciosa vio muy bien", agregó.

Caputo defendió la flotación del dólar y habló de una cotización de $1.600

En otra de sus definiciones, el ministro se refirió al mercado cambiario y a la posibilidad de que el dólar alcance los $1.600. "Estoy cómodo con un dólar que flote, más que con el valor que tiene", expresó cuando le preguntaron por ese nivel de cotización.

Sin embargo, reconoció que actualmente no existe una flotación completamente libre, debido a que el Banco Central interviene en el mercado de cambios.

La declaración volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el esquema cambiario, el margen de intervención de la autoridad monetaria y el nivel que puede alcanzar el tipo de cambio.

"La suba del riesgo país no tiene el impacto que tuvo antes"

Consultado por el aumento diario del riesgo país, Caputo se definió como un "fundamentalista" de los fundamentos económicos y sostuvo que la suba del indicador ya no tiene el mismo impacto que en otros momentos de la Argentina.

El ministro buscó diferenciar la situación financiera actual de anteriores períodos de inestabilidad y puso el acento en la capacidad del Estado para afrontar sus compromisos. "Hoy no tenemos déficit fiscal y no necesitamos al mercado a buscar dinero", aseguró.

También se refirió a las inversiones que todavía están pendientes y que se encuentran vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Caputo prometió que esos desembolsos llegarán y sostuvo que forman parte de las perspectivas económicas para los próximos años.

Caputo planteó las elecciones de 2027 como una disputa entre dos modelos

El ministro también vinculó la discusión económica con el escenario electoral del próximo año. Según su visión, la continuidad del programa de Milei dependerá de que los argentinos vuelvan a respaldar el rumbo elegido por el Gobierno.

"La gente no quiere volver a la inflación del 20% diario. Si el presidente Milei reelige, el modelo va a seguir", afirmó. Luego fue más contundente al comparar las propuestas políticas: "El otro modelo es un desastre", sostuvo.

"Las elecciones del año que viene se tratan de eso: de la diferencia de modelos y de revalidar el modelo", agregó. Para Caputo, el oficialismo debe conseguir un nuevo respaldo electoral para profundizar las transformaciones económicas.

"El camino es este y es lo que va a ser revalidado", insistió. En esa línea, defendió los cambios impulsados por la administración libertaria y convocó a sostener una perspectiva de largo plazo.

"Los argentinos decidimos cambiar, respetarnos, defender la cultura del esfuerzo, mirar a largo plazo. Antes no la hubo, tenemos que entender que este es el rumbo y cada vez vamos a estar mejor", expresó.

Finalmente, el ministro se refirió a las posibilidades de crecimiento de la economía argentina y planteó que el país puede alcanzar tasas de expansión del 6%. "Podemos crecer a tasas del 6% y la gente se tiene que convencer y trabajar todos para el mismo lado", concluyó.