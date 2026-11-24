Mauro Quinteros, el repartidor que fue asesinado de un disparo en el pecho en Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

De acuerdo con Nayi, las pruebas recolectadas permitieron ubicar al sospechoso en la escena del crimen. Tras la segunda detención, el representante legal de la familia aseguró que, desde su perspectiva, “el crimen está totalmente esclarecido”.

Crimen del repartidor en Córdoba: agravaron la imputación de los dos detenidos

El primer sospechoso había sido detenido durante la madrugada del 13 de noviembre. Se trata de un adolescente de 17 años, identificado por sus iniciales, A. T., a quien el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló como el presunto autor material del asesinato.

En un principio, la causa había sido caratulada como homicidio en ocasión de robo, un delito que contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

Sin embargo, tras un pedido de la querella, el Ministerio Público Fiscal confirmó la modificación de la calificación legal a robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae. Esta última figura contempla los homicidios cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito, entre otras circunstancias previstas por la legislación penal.

El primer sospechoso, un adolescente de 17 años, fue señalado como autor material del crimen. (Foto: gentileza El Doce)

Qué penas podrían recibir los acusados de asesinar a Mauro Quinteros

La modificación de la calificación legal agravó la situación procesal de ambos detenidos, aunque las eventuales condenas serían diferentes debido a sus edades.

Según explicó Nayi, el adolescente de 17 años podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión, de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.801, correspondiente al nuevo Régimen Penal Juvenil. En cambio, el sospechoso de 21 años podría ser condenado a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Con ambos acusados detenidos, la investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades de cada uno en el asesinato del repartidor que intentó impedir un robo en Alta Córdoba.