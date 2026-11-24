De qué trata Animal, la serie protagonizada por Luis Zahera

La historia gira alrededor de Antón, un veterinario rural gallego interpretado por Luis Zahera. Su vida profesional atraviesa un momento complicado. La crisis del campo afecta directamente a sus clientes, que cada vez tienen más dificultades para afrontar los gastos relacionados con la atención de sus animales.

En ese contexto aparece una oportunidad inesperada. Su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, le propone incorporarse a un negocio completamente diferente: una exclusiva tienda especializada en productos para mascotas.

La propuesta supone un cambio radical para Antón. El veterinario, acostumbrado a trabajar con animales de granja y atender las necesidades de los propietarios rurales, tendrá que adaptarse a un mercado donde los animales de compañía reciben tratamientos y atenciones muy diferentes.

El contraste genera buena parte de las situaciones cómicas de la ficción. Antón tendrá que enfrentarse a costumbres que le resultan ajenas y aprender a desenvolverse en un negocio con reglas muy diferentes a las que conoció durante toda su trayectoria profesional.

La relación con Uxía también ocupa un lugar central. Aunque ambos comparten un vínculo familiar, tienen formas muy distintas de entender el trabajo, los negocios y el cuidado de los animales.

Luis Zahera y Lucía Caraballo encabezan el elenco con nuevos personajes

Uno de los elementos centrales de Animal es su elenco. Luis Zahera y Lucía Caraballo lideran una historia que depende en buena medida de la química entre sus protagonistas.

El reparto también incluye a Carmen Ruiz, que interpreta a Sabela, la pareja de Antón. Su presencia contribuye al desarrollo de la vida personal del protagonista y a las distintas relaciones que aparecen a lo largo de la ficción.

A ellos se suman Antonio Durán, conocido como Morris, Nuno Gallego, Adrián Viador, Fer Fraga, Darío Loureiro y Sergio Abelaira.

La segunda temporada incorporará, además, a Álvaro Mel, quien interpretará a Mike. Según la información difundida sobre los nuevos episodios, será el nuevo jefe de Antón y Uxía.

Cuándo se estrena la segunda temporada de Animal en Netflix

Netflix confirmó que Animal regresará con una segunda temporada. La fecha anunciada para el estreno será el 1 de enero de 2027.

La continuación permitirá recuperar a Antón y Uxía después de los acontecimientos de la primera entrega, aunque la información disponible no detalla todavía todos los conflictos que formarán parte de los nuevos capítulos.

Uno de los cambios confirmados será la incorporación de Álvaro Mel, quien interpretará a Mike, el nuevo jefe de los protagonistas.

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