Al llegar al puente, la altura de la batea impidió que el transporte pudiera atravesar la estructura y terminó impactando directamente contra las vigas metálicas.

En las imágenes registradas por un automovilista se observa cómo la parte superior del camión golpea de lleno contra el techo del puente, en una secuencia que muestra la magnitud del accidente.

Cortaron la Ruta 33 tras el choque contra el puente

Como consecuencia del impacto, la circulación sobre la Ruta Nacional 33 quedó interrumpida en ambas manos. Los efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y organizaron desvíos por caminos alternativos para evitar nuevos incidentes.

Además, las autoridades solicitaron la intervención de Vialidad Nacional para inspeccionar el estado de la estructura y determinar el alcance de los daños provocados por el camión.

La reapertura del tránsito quedó supeditada al retiro del vehículo de carga y a la evaluación técnica del puente, con el objetivo de establecer si se encontraba en condiciones de continuar habilitado.