Y puso en contexto al recordar esos años de explosión popular y mucho trabajo sin parar: “A lo que voy es que vos metías una función con Carmen de 1100 personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias".

Matías Alé repasó su carrera y reconoció cómo es su actualidad económica

Matías Alé siguió con su relato frente a Carmen Barbieri y reconoció cómo cambió su condición económica con el correr de los años después de quel tiempo a puro éxito.

"Hice mucho dinero de verdad, después no lo supe administrar, me enfermé y perdí mucho dinero. Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, explicó el actor.

El ex de Graciela Alfano remarcó que antes se ganaban cifras más importantes de dinero: "Hoy lo que ganamos, lo sabemos todos, son otros montos y necesitamos tres trabajos para generar lo que hacíamos antes. Y no estoy hablando de política, hablo de la realidad que tenemos”.

Alé reconoció que la cantidad de cosas que llegó a conseguir en base a su esfuerzo y cerró con una profunda reflexión: “Yo tenía cinco motos, tres autos, que no me servían para nada. Siempre digo: cuando me interné, el Porsche no me decía ‘te amo’”.

Durante la entrevista, el actor además reconoció el acompañamiento constante de Carmen para con él en sus momentos más difíciles y el gran vínculo que generó la actriz con su madre. "Cuando estaba internado en el psiquiátrico Carmen hablaba con mi mamá", recordó emocinado Matías.