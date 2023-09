El furioso mensaje de la pareja de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

“¿Quién le dará un papá a mi hijo? ¿Qué hago yo de acá a 25 años, qué hago yo en dos minutos cuando el llanto me vuelva a retorcer?”, dijo la mujer de 37 años en su cuenta de Instagram.

Más tarde, Maricel escribió en sus historias un escrito en el que decía de cómo era su pareja y cómo era su relación con en el espacio político de Javier Milei, La Libertad Avanza.

mariano barbieri palermo apuñalado.jpg

"Muchísimas gracias a los amigos y conocidos de Mariano que le han hecho llegar a Luca todo su amor. ¡Todo ayuda! Nunca creí que podían ser tan generosas personas que yo ni siquiera conozco, pero que mi Marian apreciaba mucho. Todas las noches, él se dormía con el celu escuchando a los libertarios y yo me ponía celosa, le decía '¡dame bolaaaaaa!'", afirmaba en el mensaje.

"¡Fue un hombre increíble y por cierto muy libre! Demasiado libre anoche [por el miércoles]. No tenía maldad. Tanto no tenía maldad que creyó que podía caminar libremente por Palermo y me lo arrebataron. Mi corazón está destruido en miles pero nuestro lugar es la fuerza, mi motor y ustedes sus padrinos virtuales. Gracias, gracias, gracias. ¡Nuestro Luca agradece a todos!”, concluyó.

Qué se sabe del crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

Mariano Barbieri recibió una puñalada en el pecho que le provocó una lesión en el corazón, más precisamente en la aurícula derecha, según el informe preliminar de la autopsia.

El hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el barrio porteño de Palermo.

El ataque ocurrió el lunes cerca de las 22.45 cuando la víctima fatal fue interceptada por un ladrón en el cruce de la Avenida Del Libertador y Lafinur. Tras esto, Barbieri ingresó a una heladería a pedir ayuda ya que había sido herido con un arma blanca en el tórax.

Realizan una campaña de donación para la familia de Mariano Barbieri Realizan una campaña de donación para la familia de Mariano Barbieri. (Foto: archivo)

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad del local en donde se observa cuando el sujeto ingresa y se desploma en el suelo ante la mirada de los empleados y clientes.

Finalmente, falleció producto de la herida recibida. Por su parte, tras el robo el delincuente se dio a la fuga, por lo que es intensamente buscando por la policía.

Tragedia en una heladería de Palermo: quién era el hombre apuñalado

Mariano Barbieri era padre de un bebé pequeño, vivía en la localidad bonaerense de San Isidro y trabajaba como Ingeniero Civil.

Su pareja escribió un emotivo mensaje de despedida en las redes. "Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerza para criar a nuestro hijo. Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno", expresó.

En su cuenta de Facebook, Barbieri solía postear fotos de su hijo, nacido en julio, y se mostraba feliz con su pareja, a quien conocía hacía dos años.

mariano barbieri 2-redacted_dot_app.jpg

Además, se lo veía en regatas y realizando remo. Se supo que también jugaba profesionalmente al handball en la Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines.

"Nunca entiendo que sucedió en la vida para que todos estos cambios, entre ellos enamorarme, estar en pareja y ahora nuestro Luca, que eran inesperados para mí, de pronto sucedan, fluyan y me llenan de libertad y de felicidad en partes iguales", contaba en un posteo de marzo.

Como ingeniero civil, había egresado en 2011 de la Universidad de Buenos Aires y llegó a trabajar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Desde hacía poco, tenía una empresa llamada Ideas, donde planeaba desarrollos estructurales sustentables.

“No me quiero morir”, fue una de las últimas frases que llegó a esbozar antes de caer tendido en el piso de la reconocida heladería de Palermo. Tenía 42 años.