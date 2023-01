El gesto de Ciro Pertosi que perturbó la declaración de la chica que intentó salvar a Fernando Báez Sosa con RCP

La que no la pasó bien declarando con esta nueva movilidad de los asesinos fue Virginia Pérez, la joven que le hizo RCP a Fernando al verlo tirado en el piso para recuperarlo.

La joven contó que Ciro Pertosi le hizo una mueca con su boca que la perturbó en medio de su relato. “les pude ver las caras de asco que tenían. El primero que salió, Ciro Pertossi, me hizo un gesto y eso no me lo voy a olvidar en la vida. Un gestito con la boca. Le dije que era un hijo de mil puta. Los vi uno por uno y los quería ver a la cara”, contó la joven.

Virginia Pérez, la joven que le realizó maniobras de RCP a Fernando Báez Sosa, se expresó luego de que la defensa de los rugbiers la responsabilizará sobre su accionar que derivó la muerte del joven: "Sabía que me iban a atacar", dijo.

Tras declarar, la joven dialogó con A24 y otros medios: "Yo estoy certificada por la Cruz Roja. Preferí una costilla rota y una persona viva a no hacer nada y tener una persona muerta. Lo que hice fue con conocimiento", se justificó.

Luego calificó a los rugbiers como "bestias" e "hijos de puta" por cómo le pegaron a Sosa y por acusar a un inocente (por el remero Pablo Ventura, quien declaró ayer)

"Estuve todo el tiempo al lado de Fernando, no se puede explicar ese momento", contó al referirse al estado en el que encontró al joven cuando lo asistió.