La dura frase de la mamá de Fernando Báez Sosa contra los rugbiers: "Siento que ellos no sienten culpa"

Al ser consultados sobre la posibilidad de que los acusados rompan con el "pacto de silencio", manifestó: "Esperamos que no se nos acerquen. Espero que no lo hagan porque a esta altura no espero ni quiero nada de ellos".

Por otro lado, se refirió al juicio y afirmó: "Ayer fue un día importante. Estamos avanzando bien y cada día se está más cerca de justicia. Seguimos fuertes para continuar viniendo y participar".

Además, habló del abrazo de ambos con el testigo Tomás Bidonde, y sostuvo: "Era inevitable el abrazo. Me emocioné mucho cuando Tomás se acercó y me pidió perdón. No hay nada que perdonar, solo agradecer por venir y dar su testimonio".

Por último, mencionó a la joven que le hico RCP a Fernando aquella noche. "Con Virginia (Pérez Antonelli, es quien le hizo trabajos de reanimación a Fernando) sentí algo especial cuando la abracé y le agradecí por haber querido salvar a Fernando. Todos los testimonios que uno escucha son impresionantes, por eso estoy muy agradecida que ayuden en la causa", manifestó.

Por último, dijo: "Es muy fuerte. Cuando llegué a casa sentí que me odiaba. No quería que Silvino me hablara, solo estaba acostada. En un momento me puse a rezar y llorar para sacar todo lo que siento, después me calmo y me levanto de vuelta".