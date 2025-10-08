Rating: el día que confirmaron su levantamiento, Los 8 escalones con Pampita obtuvo uno de sus peores promedios

Pampita Guido

Qué dijo Adrian Suar sobre el final de Los 8 escalones con Pampita

Adrián Suar habló sobre los movimientos en la grilla de El Trece y confirmó el final de Los 8 Escalones con Pampita.

En diálogo con LAM (América TV), el gerente de programación del canal anunció que el programa conducido por la modelo llegará a su fin, pese a que ella lo negó días atrás.

"Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron", expresó Adrián Suar.

"Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también", agregó.

Cabe mencionar que en el horario que dejará vacante Carolina Ardohain desembarcará María Belén Ludueña con un nuevo ciclo. A su vez, Mujeres Argentinas se quedará sin aire y a las mañanas de El Trece llegará Moria Casán.

"A partir de noviembre paso a la tarde, a las 14:45, con un programa nuevo. Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia", contó María Belén Ludueña en diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve).

"Soy empleada del canal. El canal me lo pidió y estuve de acuerdo. Trabajo en televisión, entiendo cuáles son las reglas del juego y que estas cosas pasan", señaló.

"Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy entusiasmada", sumó.