Rating: el día que confirmaron su levantamiento, Los 8 escalones con Pampita obtuvo uno de sus peores promedios

Adrián Suar confirmó este martes 7 de octubre que Los 8 escalones terminará en los próximos días. Y justamente ayer, el ciclo de Pampita obtuvo un rating muy flojo. El detalle.

8 oct 2025, 09:50
En las últimas horas, Adrián Suar confirmó el levantamiento temporal de Los 8 Escalones de la pantalla de El Trece mientras Pampita desmentía los rumores. Así, el mencionado programa atravesó un momento de incertidumbre en la pantalla de El Trece antes de que se confirmara su final.

Cabe mencionar Carolina Ardohain asumió la conducción del ciclo de preguntas y respuestas el 5 de agosto del año en curso, en suplencia de Guido Kaczka, quien había liderado el programa por más de 4 años y dejó el formato para encabezar otro gran proyecto audiovisual.

Y el motivo principal de su abrupto final es por bajo rating. Y justamente este martes 7 de octubre, Los 8 escalones registró uno de los promedios más bajos al llegar a los 2.2 puntos. Y perdió por más de 4 puntos de diferencia con su principal competidor, Cortá por Lozano en Telefe que logró 6.4 puntos.

Lo más visto del día fue La Voz Argentina con un promedio más bajo que el habitual. El ciclo musical de Telefe registró 9.6 puntos. En El Trece, Buenas Noches Familia logró 6.9 puntos.

Pampita Guido

Qué dijo Adrian Suar sobre el final de Los 8 escalones con Pampita

Adrián Suar habló sobre los movimientos en la grilla de El Trece y confirmó el final de Los 8 Escalones con Pampita.

En diálogo con LAM (América TV), el gerente de programación del canal anunció que el programa conducido por la modelo llegará a su fin, pese a que ella lo negó días atrás.

"Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron", expresó Adrián Suar.

"Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también", agregó.

Cabe mencionar que en el horario que dejará vacante Carolina Ardohain desembarcará María Belén Ludueña con un nuevo ciclo. A su vez, Mujeres Argentinas se quedará sin aire y a las mañanas de El Trece llegará Moria Casán.

"A partir de noviembre paso a la tarde, a las 14:45, con un programa nuevo. Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia", contó María Belén Ludueña en diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve).

"Soy empleada del canal. El canal me lo pidió y estuve de acuerdo. Trabajo en televisión, entiendo cuáles son las reglas del juego y que estas cosas pasan", señaló.

"Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy entusiasmada", sumó.

