Según informó el medio local La Voz del Interior, minutos después del asalto los vecinos se acercaron alertados por los gritos y el ruido del motor. Llamaron de inmediato al servicio de emergencias, y la mujer fue trasladada a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro.

De momento, la Policía no logró identificar al autor del ataque, aunque continúa analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron el hecho. Los investigadores creen que el video podría ser clave para su reconocimiento y captura.

El robo reavivó el reclamo de los vecinos por mayor presencia policial en la zona. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, dijo una residente del barrio, que denunció una ola de arrebatos y entraderas en los últimos meses.

robo monja La arrastraron: el dramático video del ataque a una monja que quedó inconsciente en la calle. (Foto: captura de video)

Antecedentes de otro violento ataque en Córdoba

El caso recuerda a otro episodio de inseguridad ocurrido dos meses atrás, también en la capital cordobesa, cuando un motochorro intentó robarle a una periodista durante un móvil en vivo para el canal C5N.

La corresponsal Sofía Pérez D’Abreu se encontraba frente a la Clínica Vélez Sarsfield, en la calle Naciones Unidas 984, junto a su camarógrafo “Beto” Pereyra, cuando un delincuente se acercó a bordo de una moto e intentó arrebatarle el celular.

La transmisión captó el momento exacto en el que la periodista advierte la presencia del ladrón. En el video se percibe un brusco movimiento de cámara y se la escucha entrar en pánico, mientras el atacante escapa sin ser detenido.

Ambos episodios reflejan la creciente inseguridad que atraviesa la capital cordobesa, donde los vecinos aseguran que los motochorros actúan a cualquier hora del día y reclaman controles más estrictos y patrullajes permanentes.