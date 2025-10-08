La arrastraron: el dramático video del ataque a una monja que quedó inconsciente en la calle

Un violento hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos del barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba. Una monja fue atacada por un motochorro que la arrastró varios metros por la calle para robarle el bolso.
La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.
El episodio, ocurrido a plena luz del día, quedó registrado por una cámara de seguridad y generó indignación y temor entre los vecinos.
En las imágenes se observa a la mujer caminando por la vereda cuando, en cuestión de segundos, un delincuente en moto se acerca por detrás y le arrebata el bolso con violencia.
La víctima intenta resistirse, pero el motochorro acelera, la hace caer y la arrastra varios metros hasta dejarla inconsciente sobre el asfalto. A pesar del golpe, el agresor se detiene, toma las pertenencias de la mujer y huye a toda velocidad.
Según informó el medio local La Voz del Interior, minutos después del asalto los vecinos se acercaron alertados por los gritos y el ruido del motor. Llamaron de inmediato al servicio de emergencias, y la mujer fue trasladada a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro.
De momento, la Policía no logró identificar al autor del ataque, aunque continúa analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron el hecho. Los investigadores creen que el video podría ser clave para su reconocimiento y captura.
El robo reavivó el reclamo de los vecinos por mayor presencia policial en la zona. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, dijo una residente del barrio, que denunció una ola de arrebatos y entraderas en los últimos meses.
El caso recuerda a otro episodio de inseguridad ocurrido dos meses atrás, también en la capital cordobesa, cuando un motochorro intentó robarle a una periodista durante un móvil en vivo para el canal C5N.
La corresponsal Sofía Pérez D’Abreu se encontraba frente a la Clínica Vélez Sarsfield, en la calle Naciones Unidas 984, junto a su camarógrafo “Beto” Pereyra, cuando un delincuente se acercó a bordo de una moto e intentó arrebatarle el celular.
La transmisión captó el momento exacto en el que la periodista advierte la presencia del ladrón. En el video se percibe un brusco movimiento de cámara y se la escucha entrar en pánico, mientras el atacante escapa sin ser detenido.
Ambos episodios reflejan la creciente inseguridad que atraviesa la capital cordobesa, donde los vecinos aseguran que los motochorros actúan a cualquier hora del día y reclaman controles más estrictos y patrullajes permanentes.