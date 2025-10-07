Balearon y mataron a un joven en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle. 

Embed

En las imágenes se ve a uno de los atacantes, vestido con un buzo azul, mochila y gorra roja, ingresar al local, recorrer los pasillos con los brazos cruzados y salir sin comprar nada. Afuera lo esperaba su cómplice, también con gorra roja. Se sospecha que en un principio pensaron en asaltar el supermercado, pero desistieron por la cantidad de clientes.

Cuando Pelayo descendió de su auto y se dirigía a la entrada, los agresores lo abordaron, le apuntaron con un arma y lo golpearon. La víctima se resistió y se produjo un forcejeo hasta que le dispararon en la cabeza. Luego escaparon robándole el vehículo, que fue hallado días después abandonado en Lagomarsino, partido de Pilar.

Pelayo quedó tendido en el suelo y fue trasladado de urgencia a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín, donde ingresó en estado crítico por una grave lesión cerebral. Murió horas más tarde a raíz del disparo.

Investigación y antecedentes

En las primeras horas tras el crimen fueron detenidos dos vecinos de Garín, pero quedaron en libertad por falta de pruebas al descartarse su participación.

La víctima, que trabajaba en una autopartista, fue recordada por sus allegados como “una buena persona y un gran compañero”. El caso generó conmoción en la comunidad: “Queda otra familia destrozada por la inseguridad”, lamentó un amigo en redes sociales.

Con estas nuevas detenciones, la Justicia busca esclarecer el homicidio y determinar el grado de participación de los acusados en el violento asalto que terminó con la vida de Iván Pelayo.