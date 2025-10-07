En vivo Radio La Red
Policiales
joven
Escobar
Inseguridad

Balearon y mataron a un joven en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle

Iván Pelayo recibió un disparo en la cabeza en agosto cuando se defendía de un asalto. Detuvieron a dos personas por el hecho y uno de ellos es menor de edad.

La Policía Bonaerense detuvo a dos nuevos sospechosos por el crimen de Iván Ezequiel Pelayo, de 26 años, el joven que fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a un supermercado en Escobar el pasado 28 de agosto. Uno de los apresados es menor de edad.

Los detenidos son un adolescente de 17 años, capturado en la ciudad de Belén, Catamarca, donde se había refugiado junto a su padre tras el homicidio, y otro joven de 28 años, arrestado durante un allanamiento en Pilar. Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven de Zárate-Campana y contaron con la participación de la DDI de Zárate-Campana, la Sub DDI de Escobar y la Policía de Catamarca.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron celulares, una computadora, prendas de vestir, zapatillas y dos tarjetas SUBE, elementos que serán peritados en las próximas horas. Ambos detenidos serán indagados por la fiscal Claudia Mangiantini, de la UFI N.º 5 de Escobar.

El ataque ocurrió el 28 de agosto, cerca de las 20.30, en la esquina de San Nicolás y General Paz, cuando Pelayo llegaba en su Nissan Tiida gris al comercio. Las cámaras de seguridad registraron todo el episodio.

En las imágenes se ve a uno de los atacantes, vestido con un buzo azul, mochila y gorra roja, ingresar al local, recorrer los pasillos con los brazos cruzados y salir sin comprar nada. Afuera lo esperaba su cómplice, también con gorra roja. Se sospecha que en un principio pensaron en asaltar el supermercado, pero desistieron por la cantidad de clientes.

Cuando Pelayo descendió de su auto y se dirigía a la entrada, los agresores lo abordaron, le apuntaron con un arma y lo golpearon. La víctima se resistió y se produjo un forcejeo hasta que le dispararon en la cabeza. Luego escaparon robándole el vehículo, que fue hallado días después abandonado en Lagomarsino, partido de Pilar.

Uno de los dos detenidos por el crimen de Iván Pelayo.

Pelayo quedó tendido en el suelo y fue trasladado de urgencia a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín, donde ingresó en estado crítico por una grave lesión cerebral. Murió horas más tarde a raíz del disparo.

Investigación y antecedentes

En las primeras horas tras el crimen fueron detenidos dos vecinos de Garín, pero quedaron en libertad por falta de pruebas al descartarse su participación.

La víctima, que trabajaba en una autopartista, fue recordada por sus allegados como “una buena persona y un gran compañero”. El caso generó conmoción en la comunidad: “Queda otra familia destrozada por la inseguridad”, lamentó un amigo en redes sociales.

Algunos de los elementos secuestrados durante los operativos.

Con estas nuevas detenciones, la Justicia busca esclarecer el homicidio y determinar el grado de participación de los acusados en el violento asalto que terminó con la vida de Iván Pelayo.

