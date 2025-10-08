Preocupación por la salud de Mónica Farro: síntomas persistentes y riesgo de internación

Y profundizó: "Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación".

A mediados de septiembre, Mónica Farro se vio envuelta en una gran polémica en el programa LAM cuando Yanina Latorre la acusó de tener olor en su pelo e hizo gestos a su lado, algo que la molestó mucho.

"Sí podes discrepar conmigo de lo que hablo pero ya decir que tengo olor y salir de la nada con una pelotud.. tan grande me pareció sumamente desubicado. En el momento le mostré mi enojo. Más que enojo es sorpresa porque decís: ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué está diciendo? De la nada salió con una huevada que no tenía ningún sentido. Me parece que no está bien agradir a una persona diciendo esas cosas, en todo caso, como yo sé que soy una mujer muy limpia, creo que reaccioné mostrándole mi enojo y nada más", le confió en su momento la uruguaya a PrimiciasYa y luego terminaron reconciliándose al aire al darse un abrazo.

monica farro

El abrazo que selló la paz entre Yanina Latorre y Mónica Farro tras la polémic del pelo sucio

Yanina Latorre lanzó un picante comentario al aire en LAM (América Tv) donde acusó a su compañera Mónica Farro de tener olor en la cabeza, algo que desató una fuerte polémica entre las dos.

Tras el revuelo que se generó en los medios tras esas palabras, Yanina Latorre se disculpó después con Mónica Farro por su comentario sobre la higiene y aclararon las diferencias.

"Que me digan pelo sucio no me importa porque es banal. Burla y humillación, ¿qué son los ademanes que hiciste?", le preguntó la uruguaya a la panelista.

Y Yanina Latorre reconoció su error: "Es un mal chiste que hice, soy conchu... que a mí misma me digo esos chistes, pero no es humillarte, me hago cargo de lo que hice. Por la buena onda que tuvimos siempre, no te quise humillar realmente, no fue mi intención, fue un mal chiste".

"Yo lo sentí como una humillación", dijo un tanto molesta Mónica Farro. Y Yanina le reiteró: "No lo quise hacer, de verdad. Fue un mal chiste, no te quise agredir".

Luego de eso, Mónica Farro se levantó de su silla y se acercó directamente al lugar de Latorre, lo que motivó su preocupada reacción: "¿Qué pasó?", exclamó sin saber lo que iba a hacer la vedette, quien la abrazó y dio por terminada la polémica. "A vos te quiero", le dijo Yanina a Mónica.