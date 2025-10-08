Consiguió trabajo, le mostró el uniforme a su mamá y el video de su reacción emocionó a todos

Entre risas y lágrimas, Leo le preguntó: “Estoy re contento... ¿te gusta? Me queda fachero”. Su mamá, con la voz quebrada, lo felicitó una y otra vez mientras intentaba contener el llanto.

uniforme

“Voy a poder comprarme el aire, mami”, le dijo el joven, dejando entrever la ilusión que lo impulsó a conseguir trabajo.

Ella, visiblemente emocionada, respondió: “La verdad, estoy re emocionada. No puedo creer tantas emociones juntas”.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo, ternura y orgullo.

“Qué lindo ponerse así de contento por encontrar trabajo”, escribió una usuaria. Otro agregó: “Tu vieja está orgullosa, vos ya ganaste”. “Nada más lindo que romperse el lomo para conseguir lo propio y hacer feliz a mamá”, comentó un tercero.