Consiguió trabajo, le mostró el uniforme a su mamá y el video de su reacción emocionó a todos

El video del joven que sorprendió a su madre tras conseguir empleo se volvió viral en TikTok: el abrazo y las lágrimas conmovieron a millones de personas.

Consiguió trabajo

El video, publicado en la cuenta @leomieress, superó los 8,6 millones de reproducciones y alcanzó más de 835 mil “me gusta” en apenas unos días.

Mientras la familia se preparaba para almorzar, Leo fue a su habitación y avisó que no iba a comer todavía. En silencio, se cambió de ropa para probarse el uniforme de Cliba, la empresa en la que acababa de ser contratado. Luego, la llamó a su madre con entusiasmo: “¡Ma, vení que te quiero mostrar algo!”, se escucha en el video.

Cuando la mujer entró y lo vio vestido con el uniforme, no pudo contener la emoción. Lo abrazó con fuerza y ambos comenzaron a saltar de alegría en medio del living familiar.

Entre risas y lágrimas, Leo le preguntó: “Estoy re contento... ¿te gusta? Me queda fachero”. Su mamá, con la voz quebrada, lo felicitó una y otra vez mientras intentaba contener el llanto.

Voy a poder comprarme el aire, mami”, le dijo el joven, dejando entrever la ilusión que lo impulsó a conseguir trabajo.

Ella, visiblemente emocionada, respondió: “La verdad, estoy re emocionada. No puedo creer tantas emociones juntas”.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo, ternura y orgullo.

“Qué lindo ponerse así de contento por encontrar trabajo”, escribió una usuaria. Otro agregó: “Tu vieja está orgullosa, vos ya ganaste”. “Nada más lindo que romperse el lomo para conseguir lo propio y hacer feliz a mamá”, comentó un tercero.

