Policiales
HISTORIAS DEL CRIMEN

El insólito destino solidaria de la vajilla que usó Yiya Murano para envenenar a sus víctimas

Algunas de las pertenencias de la célebre asesina fueron subastadas y su dinero se usó para una causa noble.

El insólito destino solidaria de la vajilla que usó Yiya Murano para envenenar a sus víctimas

La famosa vajilla vinculada al caso Yiya Murano fue vendida por cuatro mil dólares. El dinero recaudado se destinará a proyectos de protección animal en Chubut, tras la polémica sobre el refugio original.

La historia de la vajilla relacionada con Yiya Murano, acusada en su momento de envenenar a sus amigas, ha dado un giro inesperado. Tras años marcada por el escándalo y la controversia judicial, el juego de té fue finalmente vendido por cuatro mil dólares. La transacción estuvo rodeada de misterio y discreción, según relató uno de sus herederos, quien gestionó la venta y aseguró que "no recibí un centavo como prometí en su momento".

Inicialmente, lo recaudado iba a ser donado a un refugio de perros. Sin embargo, Martín descubrió que dicho refugio ya no existía y que las donaciones previas habían desaparecido. Ante esta situación, el destino del dinero cambió: ahora será utilizado para apoyar proyectos relacionados con especies autóctonas y protectoras animales en Chubut, donde reside José Perrucho, comprador del juego.

El caso pone nuevamente sobre la mesa los dilemas éticos y sociales ligados al legado de Murano y cómo objetos asociados a hechos trágicos pueden transformarse en oportunidades solidarias. La nota también destaca las sospechas sobre el manejo irregular del refugio original y la importancia de garantizar transparencia en iniciativas benéficas.

