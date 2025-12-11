El insólito destino solidaria de la vajilla que usó Yiya Murano para envenenar a sus víctimas

La historia de la vajilla relacionada con Yiya Murano, acusada en su momento de envenenar a sus amigas, ha dado un giro inesperado. Tras años marcada por el escándalo y la controversia judicial, el juego de té fue finalmente vendido por cuatro mil dólares. La transacción estuvo rodeada de misterio y discreción, según relató uno de sus herederos, quien gestionó la venta y aseguró que "no recibí un centavo como prometí en su momento".