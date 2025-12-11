En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Trabajador
MISIONES

La trágica muerte de un trabajador rural en medio de sus tareas agrícolas

Un hombre de 49 años falleció mientras realizaba tareas agrícolas en un predio de Colonia Oro Verde, en Misiones, luego de que el tractor que manejaba volcara y lo aplastara.

La trágica muerte de un trabajador rural en medio de sus tareas agrícolas
Leé también El conmovedor pedido de la mamá que perdió a sus dos hijas en el temporal de Bahía Blanca: "No voy a parar"
Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker, pidió un reconocimento para Rubén Zalazar, quien intentó salvar a sus hijas en el temporal de Bahía Blanca.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo alrededor de las 17.40, cuando la víctima operaba un tractor dentro de un predio de la localidad y, por motivos que todavía se están investigando, perdió el control de la máquina. El vehículo volcó sobre su eje y terminó aplastándolo, provocando heridas que le causaron la muerte en el acto.

A partir del aviso de los vecinos y trabajadores de la zona, efectivos de la Policía provincial llegaron rápidamente al lugar y constataron la gravedad de lo ocurrido. Inmediatamente convocaron a la División Criminalística y al médico policial para iniciar las pericias, relevar la escena y reunir los elementos que permitan establecer con precisión cómo se originó la tragedia.

Además, tomó intervención la autoridad judicial competente, que ordenó continuar con las diligencias procesales necesarias para esclarecer el caso. El área donde ocurrió el accidente quedó bajo resguardo de la Comisaría de Capioví, con el fin de preservar cualquier evidencia relevante.

La muerte de Cuevas se suma a una serie de siniestros similares que golpearon al sector rural de Misiones en las últimas semanas, lo que genera preocupación entre productores y autoridades.

A mediados de noviembre, Celso Jesse, un trabajador de 68 años y nacionalidad brasileña, falleció en Aristóbulo del Valle cuando quedó atrapado por un tractor mientras realizaba labores en el campo. Poco después, en el paraje San Martín del municipio de San Antonio, la trabajadora rural Mirian Krause, de 55 años, perdió la vida tras caer del guardabarros trasero de un tractor conducido por un hombre de 39 años y ser arrollada por las ruedas durante una jornada de trabajo.

En todos los casos, las investigaciones permanecen abiertas para determinar responsabilidades y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vinculadas al uso de maquinaria agrícola, un aspecto que las autoridades consideran clave para prevenir nuevos episodios de este tipo.

Murió un conductor después de ser atropellado por su propio camión

La muerte de un hombre de 65 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia confirmó el trágico final de un accidente ocurrido en el barrio chubutense de San Martín, donde la víctima había sido internada luego de ser arrollada por su propio camión. El episodio ocurrió sobre la calle Los Naranjos y derivó además en una fuga de gas y la evacuación preventiva de varias familias de la zona.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hombre, identificado como J.C.C., había encendido su camión y lo preparaba para comenzar su jornada laboral cuando el vehículo empezó a desplazarse sin control por la pendiente. El rodado estaba estacionado frente a su vivienda y, por motivos que aún se investigan, comenzó a tomar velocidad cuesta abajo. En el intento desesperado por subir a la cabina para detenerlo, el dueño perdió el equilibrio, cayó sobre el pavimento y quedó atrapado bajo una de las ruedas.

L762PMLRLVHO5PS3EN5CXJNIF4

Su hijo, que presenció la secuencia, logró asistirlo rápidamente y lo retiró de debajo del camión. Minutos después, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde permaneció en estado crítico hasta que finalmente murió en las últimas horas.

El camión continuó avanzando hasta impactar contra una vivienda ubicada algunos metros más abajo. El choque provocó daños en la estructura y en una conexión de gas, lo que obligó a interrumpir el suministro, evacuar dos casas linderas y acordonar la zona hasta verificar la ventilación y las condiciones de seguridad. La dueña de la vivienda afectada relató al medio local Crónica que dentro de la casa “todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Mientras los peritos trabajan sobre la escena, las autoridades intentan determinar por qué el vehículo comenzó a moverse. No descartan una falla mecánica ni la posibilidad de que el hombre estuviera realizando alguna maniobra de mantenimiento en los minutos previos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Muerte Trabajador Rural agrícolas
Notas relacionadas
Una mujer murió en un incendio y una pista clave puso a un sospechoso bajo la lupa
"7069": el donante de esperma que sembró el terror en todo un continente por una falla mortal
La desgarradora despedida a los chicos que murieron atropellados por una camioneta en plena ruta

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar