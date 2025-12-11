La trágica muerte de un trabajador rural en medio de sus tareas agrícolas

La muerte de Cuevas se suma a una serie de siniestros similares que golpearon al sector rural de Misiones en las últimas semanas, lo que genera preocupación entre productores y autoridades.

A mediados de noviembre, Celso Jesse, un trabajador de 68 años y nacionalidad brasileña, falleció en Aristóbulo del Valle cuando quedó atrapado por un tractor mientras realizaba labores en el campo. Poco después, en el paraje San Martín del municipio de San Antonio, la trabajadora rural Mirian Krause, de 55 años, perdió la vida tras caer del guardabarros trasero de un tractor conducido por un hombre de 39 años y ser arrollada por las ruedas durante una jornada de trabajo.

En todos los casos, las investigaciones permanecen abiertas para determinar responsabilidades y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vinculadas al uso de maquinaria agrícola, un aspecto que las autoridades consideran clave para prevenir nuevos episodios de este tipo.

Murió un conductor después de ser atropellado por su propio camión

La muerte de un hombre de 65 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia confirmó el trágico final de un accidente ocurrido en el barrio chubutense de San Martín, donde la víctima había sido internada luego de ser arrollada por su propio camión. El episodio ocurrió sobre la calle Los Naranjos y derivó además en una fuga de gas y la evacuación preventiva de varias familias de la zona.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hombre, identificado como J.C.C., había encendido su camión y lo preparaba para comenzar su jornada laboral cuando el vehículo empezó a desplazarse sin control por la pendiente. El rodado estaba estacionado frente a su vivienda y, por motivos que aún se investigan, comenzó a tomar velocidad cuesta abajo. En el intento desesperado por subir a la cabina para detenerlo, el dueño perdió el equilibrio, cayó sobre el pavimento y quedó atrapado bajo una de las ruedas.

Su hijo, que presenció la secuencia, logró asistirlo rápidamente y lo retiró de debajo del camión. Minutos después, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde permaneció en estado crítico hasta que finalmente murió en las últimas horas.

El camión continuó avanzando hasta impactar contra una vivienda ubicada algunos metros más abajo. El choque provocó daños en la estructura y en una conexión de gas, lo que obligó a interrumpir el suministro, evacuar dos casas linderas y acordonar la zona hasta verificar la ventilación y las condiciones de seguridad. La dueña de la vivienda afectada relató al medio local Crónica que dentro de la casa “todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Mientras los peritos trabajan sobre la escena, las autoridades intentan determinar por qué el vehículo comenzó a moverse. No descartan una falla mecánica ni la posibilidad de que el hombre estuviera realizando alguna maniobra de mantenimiento en los minutos previos.