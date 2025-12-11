La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua del motochorro que asesinó a Ana Dominé

Embed

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de la empresaria

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2020, en la esquina de avenida Alem y calle Álvarez, pleno centro tucumano. Dominé volvía a su casa junto a uno de sus hijos con la recaudación de varios días: $500.000 en efectivo, una cifra millonaria para ese momento.

Lo que no sabían era que un grupo de delincuentes los había seguido por varias cuadras. Se movilizaban en un taxi y dos motocicletas. Cuando el hijo bajó unos segundos a comprar cigarrillos, dos motochorros se acercaron a la camioneta.

Tras un breve forcejeo, uno de ellos le disparó en la cabeza y huyó con el bolso. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió en menos de un minuto.

La investigación determinó que no se trató de un robo al azar: el ataque fue planificado, con roles definidos y un cómplice que coordinó la fuga.

La desesperada reacción del hijo y el testimonio de los testigos

El hijo de Dominé intentó correr a los atacantes, pero tuvo que detenerse porque los motochorros seguían apuntándolo con el arma. “En el video se ve que primero intenta seguirlos a pie y luego retrocede porque nunca dejaron de apuntarle”, relató un comerciante en aquellos días.

Una testigo aportó otro dato clave: “Escuché un ruido, me asusté muchísimo y después quedé espantada cuando me di cuenta de que le habían pegado un tiro en la cabeza a la señora”.

Dominé fue llevada de urgencia al Hospital Padilla, pero falleció casi de inmediato debido a la gravedad de la herida.

E6P4IW2ZJNAHVOOQ5B2KVBWZ6Y El momento en que los vecinos asistieron a la víctima, que recibió un disparo en la cabeza.

Las condenas y el cierre definitivo del caso

El proceso judicial avanzó con rapidez y un tribunal tucumano condenó a Cristian Godoy, Raúl Antonio Greco, Federico Sánchez y Edgardo Ramón Visuara a prisión perpetua como coautores del homicidio.

Otros dos implicados, Sebastián Alfredo Quiroga y Exequiel Antonio Tous, recibieron 10 años de prisión como partícipes secundarios.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Tucumán confirmó el fallo. Con la decisión adoptada ahora por el máximo tribunal nacional, la condena de Visuara quedó firme y sin posibilidad de revisión.