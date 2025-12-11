Se conocieron los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: ¿está o no esperando un hijo?

Se acabaron —al menos por ahora— las dudas que mantuvieron en vilo a todos este 11 de diciembre: finalmente se conoció el resultado del test de embarazo de Morena Rial, después de horas de especulación y un clima de absoluta incertidumbre.
En un día cargado de incertidumbre sobre el posible embarazo de Morena Rial, finalmente llegó la noticia que todos estaban esperando: el resultado del test.
La pregunta que recorría redacciones, estudios de TV y redes sociales era una sola: ¿está o no está embarazada? La respuesta llegó este jueves 11 de diciembre y fue revelada en vivo en LAM (América TV). Fue Pepe Ochoa quien rompió el misterio y soltó la frase que el test de embarazo dio negativo.
Fue allí que confirmó que Morena se realizó dos tests de embarazo, que arrojaron resultado negativo. Empero, el panelista añadió la próxima decisión: "Mañana se le realizaría un análisis de sangre".
Asimismo, explicó que en otras ocasiones también atravesó por señales adversas con este tipo de instrumento de prueba rápida: " Con Amadeo le pasó lo mismo. Morena se enteró del embarazo de Amadeo a los cuatro meses y medio".
Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla explicó en DDM (América TV) cómo fue que Morena, su amiga, le confesó lo que estaba ocurriendo y por qué la situación llegó a esta instancia: "Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema".
Previo a que se conocieran los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial, su padre, Jorge, tuvo un gesto con ella que demuestra que, de a poco, su vínculo comienza a recomponerse.
En el penal, donde atravesó semanas especialmente duras, Morena fue adaptándose lentamente a la rutina carcelaria. Al mismo tiempo, su vínculo familiar empezó a mostrar algunos cambios. En los últimos días logró retomar el diálogo con el periodista, algo que su entorno considera un alivio emocional en medio de un escenario tan adverso.
Esa eventual posibilidad de que su hija estuviera nuevamente en la dulce espera llevó al conductor a tomar una decisión concreta: regresar al penal para visitarla. Según contó Guido Zaffora en DDM (América TV), "con Jorge tiene relación ahora, pero estuvo mucho tiempo peleada y separada".
En el ciclo explicó que la visita se produjo este jueves 11 de diciembre, un gesto que alimentó aún más las versiones sobre el posible embarazo y despertó nuevas preguntas sobre el rumbo judicial de la causa. "Le llevó a su hijo, Amadeo, lo pudo ver. No tengo confirmado si fue Rocío o no", dijo Guido.