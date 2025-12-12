MasterChef Celebrity: un participante cruzó con todo al Turco Husaín y pidió su eliminación directa

La gala de este jueves en MasterChef Celebrity (Telefe) dejó mucho más que platos de cocina. Dos participantes, Andy Chango y el Turco Husaín, protagonizaron un cruce inesperado que encendió la noche y desató carcajadas y polémica en el estudio.
En su entrevista individual, Andy arrancó con una frase que marcó el tono de lo que vendría: "No me puedo medir con el cuerpo, pero con la lengua no tengo problema". Y vaya si cumplió.
Cuando llegó el momento de presentar su plato, el músico no dudó en denunciar a su compañero: "Quiero pedir la eliminación directa del Turco por no respetar el fair play, él me robó dos huevos y está filmado. Pido la eliminación directa y no sé si supera el alcohol en sangre. No sé si hay control".
El Turco, lejos de quedarse callado, devolvió la crítica con todo al ver la propuesta de Andy: "¿Quién vende papas con caviar? ¿Quién vende? ¿En qué estadio? ¿En qué estadio venden del mundo? Esas papas valen un millón de dólares. ¿Con caviar? ¿Dónde la vio? No existe".
Pero Andy no se quedó atrás y contraatacó con dureza: "¿Vieron la presentación de este? Andá por la popular con el platito ese finito que trajo el Turco entre la gente. No le llega ni el pan al cliente. Es la peor presentación que vi en la historia de MasterChef".
El ida y vuelta dejó a todos boquiabiertos y confirmó que, además de cocinar, los participantes saben cómo encender la pantalla con cruces explosivos.
En la gala del domingo pasado en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara volvió a demostrar su estilo filoso con un comentario que puso en el centro de la escena a Maxi López y al Turco Husaín. "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", lanzó la conductora sin filtro y generó risas en el estudio.
El momento se dio cuando López presentó su plato frente al jurado. Allí, Wanda aprovechó para recordar viejas historias compartidas con su ex y el Turco: "Él a muerte con el turco, entre bomberos...", dijo primero, y enseguida sumó con picardía: "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes".
En su testimonio individual, Maxi salió en defensa de su amigo y compañero de aventuras. "Al Turco lo defiendo siempre. Es un amigo", aseguró con firmeza, dejando en claro la relación cercana que mantienen.
Fiel a su estilo, Wanda insistió con recuerdos del pasado: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes. Se cubren". Ante esas palabras, el Turco reaccionó sin dudar: "Cualquiera está diciendo".
Por último, Maxi reconoció cómo lo afectan las intervenciones de su ex en el programa: "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando claro que la conductora no pierde ocasión de sacar a relucir viejas anécdotas.