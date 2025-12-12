MasterChef Celebrity: un participante cruzó con todo al Turco Husaín y pidió su eliminación directa

Pero Andy no se quedó atrás y contraatacó con dureza: "¿Vieron la presentación de este? Andá por la popular con el platito ese finito que trajo el Turco entre la gente. No le llega ni el pan al cliente. Es la peor presentación que vi en la historia de MasterChef".

El ida y vuelta dejó a todos boquiabiertos y confirmó que, además de cocinar, los participantes saben cómo encender la pantalla con cruces explosivos.

Qué contó Wanda Nara en MasterChef Celebrity sobre el explosivo pasado de Maxi López y el Turco Husaín

En la gala del domingo pasado en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara volvió a demostrar su estilo filoso con un comentario que puso en el centro de la escena a Maxi López y al Turco Husaín. "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", lanzó la conductora sin filtro y generó risas en el estudio.

El momento se dio cuando López presentó su plato frente al jurado. Allí, Wanda aprovechó para recordar viejas historias compartidas con su ex y el Turco: "Él a muerte con el turco, entre bomberos...", dijo primero, y enseguida sumó con picardía: "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes".

En su testimonio individual, Maxi salió en defensa de su amigo y compañero de aventuras. "Al Turco lo defiendo siempre. Es un amigo", aseguró con firmeza, dejando en claro la relación cercana que mantienen.

Fiel a su estilo, Wanda insistió con recuerdos del pasado: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes. Se cubren". Ante esas palabras, el Turco reaccionó sin dudar: "Cualquiera está diciendo".

Por último, Maxi reconoció cómo lo afectan las intervenciones de su ex en el programa: "Wanda siempre vuelve el pasado, me tira palitos", comentó en su entrevista individual, dejando claro que la conductora no pierde ocasión de sacar a relucir viejas anécdotas.