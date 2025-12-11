"La casa de las maldades": cayó en Villa Tesei una banda que robaba motos de alta gama
Los delincuentes acumulaban todo lo recaudado en las entraderas, el narcomenudeo y el hurto de celulares, además de los vehículos de lujo.
Los integrantes de la banda detenidos.
Un violento robo a mano armada ocurrido este miércoles al mediodía terminó exponiendo el accionar de una sofisticada banda dedicada a entraderas y robos de motos de alta gama que operaba en el oeste del Gran Buenos Aires. El asalto, registrado por cámaras de seguridad, derivó en una investigación que apuntó directamente a una vivienda de Villa Tesei, en Hurlingham, conocida por los vecinos como “la casa de las maldades”, donde los delincuentes escondían vehículos, celulares y armas.
El episodio clave ocurrió en Haedo, cuando dos motochorros armados interceptaron a una mujer de 51 años y, tras golpearla, le robaron su Kawasaki Z400. Los vecinos que intentaron intervenir fueron recibidos con al menos nueve disparos, según quedó registrado en cámaras del barrio. La violencia del ataque y la fuga quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó.
La difusión del material generó un giro inesperado: una víctima previa de la misma banda se presentó en una comisaría del barrio y denunció que días antes había sufrido un robo idéntico. También relató que los asaltantes habían efectuado disparos intimidatorios y reconoció a los ladrones como los mismos que atacaron a la motociclista. Ese testimonio se convirtió en un elemento clave para la causa que investiga el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N.º 5 de Morón.
El rastreador satelital y la pista que condujo a Villa Tesei
La moto robada este miércoles contaba con un rastreador satelital, lo que permitió establecer un recorrido que conducía a una vivienda ubicada sobre la calle La Patria, en Villa Tesei.
La sorpresa fue aún mayor cuando la Policía bonaerense confirmó que esa misma dirección ya había sido mencionada en otra investigación: en ese lugar se había detectado la última señal de un celular robado antes de que fuera apagado. Con estas coincidencias, el fiscal Oviedo ordenó un allanamiento de urgencia.
Qué encontraron en “la casa de las maldades”
El operativo, realizado durante la tarde del miércoles, confirmó todas las sospechas. En el interior del domicilio, los agentes encontraron:
Motos robadas, incluida la Kawasaki sustraída horas antes.
Celulares denunciados como sustraídos.
Armas de fuego, entre ellas una pistola robada en una entradera en Haedo.
Una pequeña cantidad de droga, lo que abrió una nueva causa por narcomenudeo a cargo de la fiscal Marisa Monti.
El lugar funcionaba como un verdadero aguantadero, donde la banda ocultaba botines de distintos delitos cometidos en la zona.
Cuatro detenidos: quiénes son los integrantes de la banda
Durante el procedimiento fueron detenidas cuatro personas:
Thiago Darian Ferres
Marcelo Daniel Russo, con antecedentes por robo con arma de fuego
Irma Graciela Benítez
Florencia Daniela Russo, con una causa previa por tenencia de arma
Todos quedaron imputados por los delitos vinculados a los robos, la tenencia de armas y el encubrimiento.
Cómo fue el violento asalto de Haedo que desencadenó la caída de la banda
La secuencia completa del robo que destapó la investigación comenzó cuando dos motociclistas armados interceptaron a la víctima en Haedo y la golpearon para quitarle su Kawasaki Z400. Vecinos que intentaron ayudar fueron atacados a balazos y un automovilista que presenció la escena persiguió a los ladrones, lo que derivó en un choque durante la fuga.
El seguimiento del rastreador satelital permitió ubicar rápidamente la moto robada en el domicilio de Hurlingham, donde también se encontraban los vehículos utilizados por los agresores. Ambos sospechosos quedaron detenidos por robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.