"La casa de las maldades": cayó en Villa Tesei una banda que robaba motos de alta gama

La sorpresa fue aún mayor cuando la Policía bonaerense confirmó que esa misma dirección ya había sido mencionada en otra investigación: en ese lugar se había detectado la última señal de un celular robado antes de que fuera apagado. Con estas coincidencias, el fiscal Oviedo ordenó un allanamiento de urgencia.

Qué encontraron en “la casa de las maldades”

El operativo, realizado durante la tarde del miércoles, confirmó todas las sospechas. En el interior del domicilio, los agentes encontraron:

Motos robadas, incluida la Kawasaki sustraída horas antes.

Celulares denunciados como sustraídos.

Armas de fuego, entre ellas una pistola robada en una entradera en Haedo.

Una pequeña cantidad de droga, lo que abrió una nueva causa por narcomenudeo a cargo de la fiscal Marisa Monti.

El lugar funcionaba como un verdadero aguantadero, donde la banda ocultaba botines de distintos delitos cometidos en la zona.

QUX4RNN2TBDSBGKHLWZBPGTN4E Los celulares incautados a la banda de la casa de las maldades.

Cuatro detenidos: quiénes son los integrantes de la banda

Durante el procedimiento fueron detenidas cuatro personas:

Thiago Darian Ferres

Marcelo Daniel Russo, con antecedentes por robo con arma de fuego

Irma Graciela Benítez

Florencia Daniela Russo, con una causa previa por tenencia de arma

Todos quedaron imputados por los delitos vinculados a los robos, la tenencia de armas y el encubrimiento.

Cómo fue el violento asalto de Haedo que desencadenó la caída de la banda

La secuencia completa del robo que destapó la investigación comenzó cuando dos motociclistas armados interceptaron a la víctima en Haedo y la golpearon para quitarle su Kawasaki Z400. Vecinos que intentaron ayudar fueron atacados a balazos y un automovilista que presenció la escena persiguió a los ladrones, lo que derivó en un choque durante la fuga.

El seguimiento del rastreador satelital permitió ubicar rápidamente la moto robada en el domicilio de Hurlingham, donde también se encontraban los vehículos utilizados por los agresores. Ambos sospechosos quedaron detenidos por robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.