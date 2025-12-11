Poder, amor y traición: la increíble teoría sobre el supuesto y nuevo archimillonario novio de Zaira Nara

"Los amigos de Pieres lo sabían. Es muy amigo de Pepa, el novio de Pampita, polista, y también es muy amigo de Clemente Zavaleta Jr., hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. A su vez, Zavaleta está casado con Isabelle Strom, hermana de Robert, el hombre que está saliendo con Zaira".

"La traición por la espalda a Pieres: resulta que Martín y Pampita fueron los celestinos de Zaira Nara y Robert Strom. Quilombo. Porque en el mundo del polo high class hay chimentos que vuelan; son igual de chusmas los millos que cualquier laburante, y Facundo Pieres se enteró y ardió Troya".

"Le cuentan a Pieres que la vieron varios días y noches a Zaira en Centauros, el country club súper top de General Rodríguez donde viven y practican los polistas millonarios. Ahí está residiendo el señor heredero multi, Robert Strom".

"Pieres está devastado. Perdió la ilusión de reconquistar a Zaira y también perdió a un amigo de años del polo, como Martín Pepa. El grupo de amigos, en el que está Zavaleta, tomó partido por Pieres; allegados y familiares del polista también"

"Zaira Nara está chocha. 'No le importa nada', cuentan allegados. Está feliz y en una relación de 'culo y calzón, Batman y Robin, carne y uña' con Pampita, la celestina. Incluso fue al evento del viernes de una marca de la ex de Moritán y Vicuña"

Noticia en desarrollo...