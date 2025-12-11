A24.com

Poder, amor y traición: la increíble teoría sobre el supuesto y nuevo archimillonario novio de Zaira Nara

Un tremendo culebrón estalló alrededor de Zaira Nara y el supuesto romance que estaría iniciando con un multimillonario. Quién es él, a qué se dedica y qué tienen que ver Pampita y Martín Pepa. Agarren los pochoclos y enterense en esta nota.

11 dic 2025, 23:40
Una increíble historia irrumpió en las últimas horas alrededor de Zaira Nara y el supuesto romance que habría iniciado con un polista, en la misma línea de figuras como Facundo Pieres y Jakob Von Plessen.

El rumor no llegó solo: vino acompañado de una teoría tan jugosa como de película. Agarren los pochoclos, porque lo que reveló Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TV Pública) tiene todos los condimentos de una trama digna de serie, donde se cruza el amor, el poder y la amistad.

Primero revelemos el nombre: se llama Robert Strom y tiene un estrecho vínculo con Martín Pepa, la pareja de Pampita, a su vez amigo de Pieres. O examigo, a partir de ahora. "Una historia de amor y traiciones que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Pampita y Martín Pepa, y a Robert Strom, un heredero archi re contra millonario: ¿quién es el nuevo novio de la menor de las Nara?", fue el primero de los tantos tweets que publicó el periodista en X.

"La historia comienza así, como la conté en La Posta: Desde que se separó, Pieres no superó a Zaira. Ella lo dejó y no quiere saber nada con él. Pieres, ex de Paula Chaves, quería volver con la menor de las Nara y pasar el verano juntos en Punta".

"Los amigos de Pieres lo sabían. Es muy amigo de Pepa, el novio de Pampita, polista, y también es muy amigo de Clemente Zavaleta Jr., hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. A su vez, Zavaleta está casado con Isabelle Strom, hermana de Robert, el hombre que está saliendo con Zaira".

"La traición por la espalda a Pieres: resulta que Martín y Pampita fueron los celestinos de Zaira Nara y Robert Strom. Quilombo. Porque en el mundo del polo high class hay chimentos que vuelan; son igual de chusmas los millos que cualquier laburante, y Facundo Pieres se enteró y ardió Troya".

"Le cuentan a Pieres que la vieron varios días y noches a Zaira en Centauros, el country club súper top de General Rodríguez donde viven y practican los polistas millonarios. Ahí está residiendo el señor heredero multi, Robert Strom".

"Pieres está devastado. Perdió la ilusión de reconquistar a Zaira y también perdió a un amigo de años del polo, como Martín Pepa. El grupo de amigos, en el que está Zavaleta, tomó partido por Pieres; allegados y familiares del polista también"

"Zaira Nara está chocha. 'No le importa nada', cuentan allegados. Está feliz y en una relación de 'culo y calzón, Batman y Robin, carne y uña' con Pampita, la celestina. Incluso fue al evento del viernes de una marca de la ex de Moritán y Vicuña"

Noticia en desarrollo...

     

 

