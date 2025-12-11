A24.com

La anécdota prohibida que Wanda Nara reveló sobre Maxi López y dejó al jurado helado en MasterChef Celebrity: "Terminó preso"

En MasterChef Celebrity, la conductora Wanda Nara sorprendió al revelar una anécdota prohibida de Maxi López.

11 dic 2025, 23:07
wanda nara, maxi lopez

Este jueves MasterChef Celebrity(Telefe) tuvo una noche especial dedicada al fútbol. El jurado se vistió de árbitro y los participantes tuvieron que preparar platos típicos de cancha. En medio de ese clima, Wanda Nara volvió a desplegar su estilo filoso y sorprendió al revelar una anécdota desconocida de Maxi López.

Al inicio de la gala, el exfutbolista compartió: "Aprendí muchos idiomas para para mandar al diablo los árbitros". Sin dudar, Wanda lo interrumpió y lanzó: "Una vez me llamaron y terminó preso".

"Wanda siempre tiene una sorpresa", comentó Maxi en su entrevista individual, dejando en claro que la conductora no pierde oportunidad para mandarlo al frente.

El jurado también se sumó a la charla. "¡No! ¿En Italia?", preguntó Donato de Santis. Wanda y Maxi respondieron: "En Brasil". El chef quiso saber más: "¿Cómo te llamaron?".

"Y... se equivocó", explicó Wanda. Maxi completó la historia: "Le dije algo al árbitro y me vinieron a buscar". Y Wanda, fiel a su humor, cerró con una broma: "Preparen el traductor....".

Qué dijo Maxi López sobre lo que más le molesta de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López protagonizaron otro intercambio cargado de humor y chicanas. En medio de la competencia, el exfutbolista dejó al descubierto cuál es el detalle de la conductora que más lo fastidia.

La situación se dio cuando López formó dupla con Susana Roccasalvo. Durante la prueba, Wanda comenzó a dar indicaciones en voz alta sobre la receta. Luego, en su testimonio frente a cámara, Maxi lanzó un comentario sin filtro: "El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más".

Más tarde, la empresaria se acercó a la mesa de su ex y le comentó: "Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio". López, con ironía, retrucó: "Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor". Ella, sin perder el ritmo, le recordó el reloj de la competencia: "Sí, pero mirá el tiempo, allá, arriba, te quedan 15 minutos".

El ida y vuelta siguió cuando Wanda habló de la dinámica con Roccasalvo: "Ella dijo que dominaba, elegiste vos pata y muslo. Me acaba de decir que ella manejaba el plato". En ese momento, Maxi lanzó una frase que generó polémica: "No, con las mujeres es así: vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo".

La conductora reaccionó con firmeza: "No sé, para mí manda ella igual". Y López, con tono sarcástico, cerró el cruce con otra ironía: "Sí, Wanda mandan las mujeres".

