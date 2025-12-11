Santa Fe: un detenido saltó de un patrullero en movimiento y escapó con la pistola de un policía

Buscaron la pistola en:

veredas y cunetas,

patios de viviendas,

domicilios de vecinos que filmaron la secuencia,

la casa del fugitivo, identificado como W.D.N.

A pesar del operativo, no se encontró ni el arma ni al sospechoso.

santa-fe-un-preso-se-tiro-de-un-patrullero-en-movimiento-y-le-robo-el-arma-a-un-policia-fuente-shutterstock-3YCV5PDKHVC6O34JG42KUC4C5Y Santa Fe: un preso se tiró de un patrullero en movimiento y le robó el arma a un policía (Fuente: Shutterstock).

La causa judicial y la revisión del protocolo policial

El expediente quedó caratulado por resistencia a la autoridad y evasión, a lo que se suma la gravedad del robo de un arma reglamentaria, un hecho que obliga a activar protocolos internos.

La policía santafesina alertó a todas las dependencias de la zona y continúa con el rastrillaje para dar con el fugitivo. Además, se ordenó revisar el procedimiento para determinar en qué momento el detenido logró hacerse de la pistola y si durante el forcejeo hubo una maniobra deliberada para sustraerla.