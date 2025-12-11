En vivo Radio La Red
Santa Fe: un detenido saltó de un patrullero en movimiento y escapó con la pistola de un policía

El arma estaba cargada y generó pánico durante el hecho. Por el momento, no se logró dar con el sospechoso que continúa con el revólver del efectivo.

Santa Fe: se tiró de un patrullero en movimiento y le robó el arma a un policía (Foto: Policía de Santa Fe).

Un hombre de 32 años se fugó en la madrugada del jueves tras saltar de un patrullero en movimiento y huir con el arma reglamentaria de un policía en el barrio Yapeyú, en Santa Fe. La secuencia ocurrió en la zona de Río Negro y Reinares y motivó un amplio operativo policial que, por el momento, no logró dar con el sospechoso ni con la pistola sustraída.

Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría 7ª demoraron a un hombre en la vía pública, lo esposaron y lo subieron a un patrullero. Apenas el móvil inició la marcha, el detenido empujó al subinspector, abrió la puerta, saltó del vehículo y escapó corriendo por la zona.

Durante la persecución, el policía advirtió que su arma reglamentaria no estaba en el porta elementos del chaleco. El arma robada es una Bersa TPR9, con un cargador de 14 cartuchos intactos marcados con la inscripción PSF.

Rastrillaje en Yapeyú: veredas, cunetas y viviendas revisadas

Los efectivos regresaron al punto exacto de la fuga y comenzaron un intenso rastrillaje.

Buscaron la pistola en:

  • veredas y cunetas,
  • patios de viviendas,
  • domicilios de vecinos que filmaron la secuencia,
  • la casa del fugitivo, identificado como W.D.N.

A pesar del operativo, no se encontró ni el arma ni al sospechoso.

Santa Fe: un preso se tiró de un patrullero en movimiento y le robó el arma a un policía (Fuente: Shutterstock).

La causa judicial y la revisión del protocolo policial

El expediente quedó caratulado por resistencia a la autoridad y evasión, a lo que se suma la gravedad del robo de un arma reglamentaria, un hecho que obliga a activar protocolos internos.

La policía santafesina alertó a todas las dependencias de la zona y continúa con el rastrillaje para dar con el fugitivo. Además, se ordenó revisar el procedimiento para determinar en qué momento el detenido logró hacerse de la pistola y si durante el forcejeo hubo una maniobra deliberada para sustraerla.

