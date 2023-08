La conmovedora historia de sacrificio del médico asesinado en Morón: "El dormía..."

"Mi hermano no vive (sic) en un palacio, es el sueldo de un médico que no tiene un techo digno, un sueldo que no alcanza y encima lo rematan de un tiro en la cabeza", dijo, entre lágrimas, en relación a la situación económica del hombre.

"Él siempre traía un par de leche para los chicos, era eso mi hermano. Eso tiene que ser el país: uno para el otro. Pero ahora me lo sacaron", agregó la mujer.

"Venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa le dio a este país médicos, directores, profesores, que es lo que son mis hermanos", manifestó llorando.

Embed

"Hacía un mes que él estaba como jefe de quirófano y decía que quería dejar el legado de lo que había aprendido; que ahora era todo digital, pero que el quería enseñar porque lo que le habían enseñado no lo dan ahora", sostuvo con respecto a las últimas palabras del profesional durante un almuerzo familiar.

Además, la hermana contó que recientemente habían hablado del crimen de Morena en Lanús. "Estábamos hablado de soltar a mi hijo de 14 años solo; que empiece a andar solo porque lo llevamos y traemos todo el tiempo. Y le digo 'ni en pedo suelto ahora a mi hijo'. Él me decía que no, ahora mejor no".

Por último, la mujer contó que el médico estaba en pareja con un chica, pero que su familia se constituía por siete hermanos; y que todos habían asistido a la universidad.

Cómo fue el ataque del médico asaltado y asesinado en Morón

El hecho se registró alrededor de las 17, en calles Lanús y Gregoria Pérez, a metros del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada", de dicha localidad, donde la víctima, identificada como Juan Carlos Cruz (52), retiraba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que, en esas circunstancias Cruz, que se desempeñaba como médico en el hospital Carrillo de Ciudadela, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

Médico asesinado en un robo en Morón.avif

En esa situación, los asaltantes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Vecinos del lugar dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Al lugar arribó posteriormente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la localidad vecina de Rafael Castillo, informaron las fuentes consultadas.