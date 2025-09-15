El padre de Solange Musse tras la absolución de los imputados: "Hay que apelar y no bajar los brazos"

La Fiscalía de Cámara pidió un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para los dos imputados. También solicitó que se declare a Solange Musse y sus familiares víctimas de violencia institucional. Los defensores de los acusados pidieron la absolución.

"Ahora hay que apelar y no bajar los brazos. Esto no puede quedar así. La Argentina necesita justicia, Solange necesita justicia y nosotros también", adelantó sobre los pasos a seguir por parte de la querella y lamentó: "Muy doloroso, cinco años esperando esto y que hayan quedado absueltos los dos únicos imputados de esta causa..."

Al respecto, remarcó: "Yo le pedí al jurado que vote con el corazón. Solange se merecía justicia y fue un emblema de todos los casos que hubo en pandemia. Que el fallo no haya sido favorable no lo entiendo. Lamentablemente es lo que hay en Argentina".

