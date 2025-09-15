En vivo Radio La Red
El padre de Solange Musse tras la absolución de los imputados: "Hay que apelar y no bajar los brazos"

El padre de Solange Musse dialogó con A24 después de que se conociera el fallo que absolvió a dos exfuncionarios de Córdoba por abuso de autoridad al impedirle despedirse de su hija antes de su fallecimiento. "No esperaba el fallo este", confió Pablo.

El padre de Solange Musse dialogó con A24 sobre el fallo que absolvió a dos exfuncionarios de Córdoba por prohibirle visitar a su hija en la provincia de Córdoba para despedirse de ella, en medio de la pandemia del covid 19. "No esperaba el fallo este", confió Pablo Musse.

"Pensamos que el jurado popular iba a actuar de corazón pero no fue así", lamentó ante las cámaras de A24 y cuestionó que por "unanimidad dictaron el resarcimiento a estas dos personas". Así se refirió Pablo Musse a la resolución de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto que esta tarde absolvió a José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social, exintegrante del COE Regional Río Cuarto.

Estaban imputados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. De acuerdo a la acusación, el ex director del Hospital Renancó y Morales negaron el ingreso de Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.

La Fiscalía de Cámara pidió un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para los dos imputados. También solicitó que se declare a Solange Musse y sus familiares víctimas de violencia institucional. Los defensores de los acusados pidieron la absolución.

"Ahora hay que apelar y no bajar los brazos. Esto no puede quedar así. La Argentina necesita justicia, Solange necesita justicia y nosotros también", adelantó sobre los pasos a seguir por parte de la querella y lamentó: "Muy doloroso, cinco años esperando esto y que hayan quedado absueltos los dos únicos imputados de esta causa..."

Al respecto, remarcó: "Yo le pedí al jurado que vote con el corazón. Solange se merecía justicia y fue un emblema de todos los casos que hubo en pandemia. Que el fallo no haya sido favorable no lo entiendo. Lamentablemente es lo que hay en Argentina".

Noticia en desarrollo...

