Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

guido zaffora parte medico thiago

Los impactantes videos que muestran cómo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego de haber sufrido un fuerte accidente en moto el pasado viernes por la noche. El hecho ocurrió sobre la Ruta 7, en la intersección con la calle La Providencia, en el partido de Moreno, cuando impactó contra un automóvil.

Durante la emisión de Lape Club Social Informativo (América TV), el periodista Mauro Szeta presentó nuevas imágenes del momento previo al accidente, donde se puede ver al ex participante de Gran Hermano circulando en su moto segundos antes del impacto.

Los videos también fueron compartidos en Intrusos, donde se observa a Thiago conduciendo su motocicleta y adelantando a varios vehículos que estaban delante suyo. Al ver las imágenes, Marcela Tauro recordó una experiencia personal: "Yo lo viví hace dos años y medio con el papá de mi hijo. Estaba un poquito menos comprometido pero estuvo muchísimo tiempo internado en el hospital hasta que pudieron trasladarlo a otro lugar. Tiene para proceso largo, te ponen en coma inducido para que se estabilice", dijo en referencia a José María Álvarez, padre de Juan Cruz.

Este lunes por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina. En el informe se destacó que no presenta fiebre y que se ha reducido la medicación. Se espera una nueva actualización médica en las próximas horas.

“El paciente Thiago Medina permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, se informó en el comunicado oficial.

Además, se indicó que “en el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, concluye el último parte médico difundido sobre el estado del ex Gran Hermano.