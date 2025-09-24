En vivo Radio La Red
Policiales
La Matanza
Crimen
Morena, Lara y Brenda

Los secretos de la banda narco peruana involucrada en el triple crimen que conmociona a La Matanza

El trágico episodio que llevó a que las tres mujeres, de entre 20 y 15 años, fueran asesinadas, marca el complejo momento de la inseguridad. Se cree que se trata de una venganza vinculada con una banda de narcotraficantes.

Leé también Caso de Morena, Brenda y Lara en La Matanza: el terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación
caso de morena, brenda y lara en la matanza: el terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigacion

La investigación ya sabe que las tres chicas tomaron una camioneta a 150 metros de la rotonda de la Avenida Crovara y la ruta 3. Desde allí - por causas que se están averiguando especialmente- fueron hasta la villa 1-11-14 en la zona sur oeste de la ciudad de Buenos Aires.

La Policía cree que fueron llevadas a la zona denominada como "el área peruana", en donde grupos narcos de esa nacionalidad dominan. En contraste con la zona más próxima a la cancha de San Lorenzo, en donde predominan los habitantes de nacionalidad argentina.

el triple crimen
El largo recorrido para un trágico final. Primero suben a una camioneta en la rotonda de Crovara ( La Matanza). Las llevan a la villa 1-11-14 del suroeste porteño y de allí a Florencio Varela. Allí encontraron los cuerpos de las tres. (Foto: A24.com)

Una de las teorías es que las tres mujeres no cumplieron con la entrega del dinero por una operación con narcóticos. Pero los criminales se dieron cuenta de la "maniobra de las tres mujeres".

Las habrían citado en ese lugar, cerca de la rotonda de Crovara, con la excusa de que, allí, recibirían su paga. En realidad, era una trampa para intentar recuperar los 70.000 dólares.

la zona cerca de San Lorenzo
La zona de los peruanos, en donde se habría

La zona de los peruanos, en donde se habría "desenmascarado" a las tres mujeres por parte de los narcos. (Foto: A24.com)

Luego vino lo peor, ya en la villa, en la zona de los peruanos, se les habría manifestado con violencia que sabían perfectamente de la maniobra que habrían intentado. Entonces llegaría lo peor.

Las llevaron a las tres mujeres nuevamente al conurbano. Esta vez a Florencio Varela. El hallazgo fue realizado por la Policía Bonaerense en una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal.

El lugar del trágico desenlace

Allí las habrían matado. O al menos, en ese lugar hallaron a los cuerpos. Primero, a dos de ellas y luego, a la última. La policía confirmó a sus familiares que se trata de Brenda, Morena y Lara. Sus cuerpos estaban mutilados. Con las grabaciones recuperadas, pudieron rastrear gran parte de ese recorrido. Las imágenes permitieron llagar hasta cuatro personas que están detenidas. Prima facie, serían los responsables del triple crimen. Pero la investigación, apenas ha comenzado.

Continúan las pericias en la casa donde se realizó el hallazgo, donde también se confirmó que había un pozo séptico.

En las próximas horas se realizarán las autopsias a los cuerpos de las víctimas para determinar cuál fue la causa de la muerte y obtener detalles que puedan ser claves para la investigación.

Narco identificado

Pasado el mediodía y mientras avanza la investigación, se conoció una foto de Marco Estrada Gonazález, el jefe de la banda que integra el traficante prófugo. Las investigaciones preliminares sostienen que éste último planificó el triple crimen.

Javier Alonso: "Las chicas asesinadas en Florencio Varela cayeron en una trampa del narcotráfico"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

“Las chicas cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico, ellos las mataron”, sostuvo. Y agregó que hay cuatro detenidos que están acusados por el homicidio de las jóvenes.

