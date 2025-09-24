En vivo Radio La Red
Policiales
La Matanza
La Tablada
Continúa el miedo

Triple crimen de las jóvenes de La Matanza: balearon la casa de Lara mientras se hacía una protesta

Al mismo tiempo que los vecinos pedían justicia en la rotonda de La Tablada, un grupo de personas habría atacó el domicilio donde vivía la adolescente de 15 años y se afirma la pista narco.

En medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, comenzaron a trascender datos sobre el tráfico final de las tres jóvenes. Además de trascender las imágenes de cómo se prendieron fuego la camioneta en donde trasladaron a las víctimas, una de las manifestantes denunció en vivo en A24 que balearon la casa de la menor de 15 años fallecida.

Leé también "Me...": la frase que complica a una detenida por el crimen de las tres chicas en La Matanza
El caso de las chicas desaparecidas suma nuevas pistas: el testimonio de una vecina y los detalles que reveló una de las detenidas

El móvil de A24 desde la rotonda de La Tablada, en donde vecinos pedían justicia por la muerte de las tres chicas, se acercó a una de las familias de Lara y contó que balearon la casa de la adolescente donde también habitan sus hermanos por lo que la madre tuvo que abandonar la marcha. “Ella estaba con nosotros y tuvo que salir porque le estaban disparando a su casa”, contó la mujer desesperada.

Además, la mujer desmintió que personas desconocidas estuvieron la noche anterior un grupo de personas que buscaban a la familia de Lara, en medio de una fuerte versión destacada en el móvil que querían encontrar a alguien relacionado a la adolescente asesinada.

En ese contexto, Rolado Barbano contó que la menor de 15 años sería el centro de esta historia que terminó en tragedia ya que habría impulsado a las otras dos chicas a la reunión que terminó con el triple crimen y por eso remarcó que el ataque a la casa de Lara tal vez sería un mensaje de tinte mafioso.

El hallazgo en Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes pasado, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada al subir a una camioneta blanca. Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó que los cadáveres estaban enterrados en el jardín de una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Los investigadores llegaron al lugar gracias a la señal del celular de una de las víctimas, detectada por una antena de la zona. En la vivienda, ocupada por dos personas, encontraron rastros de sangre y fuerte olor a lavandina, según informaron fuentes policiales.

La identidad de las chicas fue confirmada por familiares, entre ellos el abuelo de Morena y Brenda, Antonio, quien expresó: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero nos confirmaron que sí, son ellas”.

Javier Alonso afirmó que el crimen fue narco

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen responde a una emboscada planificada por una organización narco transnacional vinculada al narcotráfico. Según la investigación, las chicas habían sido engañadas con la promesa de asistir a un evento, sin saber que se trataba de una trampa.

Respecto del dueño de la casa y su pareja, Alonso fue contundente: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa, o sea que tiene una responsabilidad muy importante”. Además, adelantó que la causa sigue abierta: “Sabemos que hay más personas involucradas. Todo da cuenta de una venganza narco”.

