Triple crimen de las jóvenes de La Matanza: balearon la casa de Lara mientras se hacía una protesta. 

En ese contexto, Rolado Barbano contó que la menor de 15 años sería el centro de esta historia que terminó en tragedia ya que habría impulsado a las otras dos chicas a la reunión que terminó con el triple crimen y por eso remarcó que el ataque a la casa de Lara tal vez sería un mensaje de tinte mafioso.

El hallazgo en Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes pasado, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada al subir a una camioneta blanca. Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó que los cadáveres estaban enterrados en el jardín de una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Los investigadores llegaron al lugar gracias a la señal del celular de una de las víctimas, detectada por una antena de la zona. En la vivienda, ocupada por dos personas, encontraron rastros de sangre y fuerte olor a lavandina, según informaron fuentes policiales.

La identidad de las chicas fue confirmada por familiares, entre ellos el abuelo de Morena y Brenda, Antonio, quien expresó: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero nos confirmaron que sí, son ellas”.

Javier Alonso afirmó que el crimen fue narco

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen responde a una emboscada planificada por una organización narco transnacional vinculada al narcotráfico. Según la investigación, las chicas habían sido engañadas con la promesa de asistir a un evento, sin saber que se trataba de una trampa.

Respecto del dueño de la casa y su pareja, Alonso fue contundente: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa, o sea que tiene una responsabilidad muy importante”. Además, adelantó que la causa sigue abierta: “Sabemos que hay más personas involucradas. Todo da cuenta de una venganza narco”.