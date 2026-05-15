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Los jueces realizarán una inspección ocular antes del juicio por Loan: qué lugares clave recorrerán

La inspección judicial del martes 19 de mayo incluirá la casa de Catalina Peña, el naranjal, la Tapera, la casa de la abuela y el Hotel donde estuvieron los “falsos Dupuy” y el “americano”. En total serán juzgadas 17 personas.

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Los Jueces realizarán una inspección ocular de los lugares donde desapareció el menor. (Foto: archivo)

Los Jueces realizarán una inspección ocular de los lugares donde desapareció el menor. (Foto: archivo)

La Justicia Federal de Corrientes volverá al lugar donde desapareció Loan Danilo Peña en una medida clave antes del inicio del juicio oral. El próximo 19 de mayo se realizará una inspección ocular definitiva en la localidad correntina de 9 de Julio, escenario donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

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La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes como antesala del debate oral y público que comenzará el 16 de junio de 2026 y sentará a 17 imputados, acusados tanto por la presunta sustracción y ocultamiento del menor como por maniobras destinadas a desviar la investigación.

La inspección judicial incluirá la casa de Catalina Peña, el naranjal, la Tapera, la casa de la abuela, el Hotel donde estuvieron los “falsos Dupuy” y el “americano” y la casa de Laudelina. El objetivo será reconstruir técnicamente recorridos, tiempos, distancias, visibilidad y posibles trayectorias para analizar cada una de las hipótesis investigadas.

Además, buscan establecer el por qué se la llevaron de noche con Macarena a declarar el presunto accidente.

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El debate oral y público que comenzará el 16 de junio de 2026 y sentará a 17 imputados.

El debate oral y público que comenzará el 16 de junio de 2026 y sentará a 17 imputados.

La reconstrucción volverá a poner bajo la lupa el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, la caminata hacia el naranjal y los lugares donde aparecieron objetos pertenecientes a Loan en circunstancias todavía discutidas por las partes.

Quiénes integrarán el tribunal del juicio por Loan

El juicio oral comenzará formalmente el martes 16 de junio de 2026 y estará encabezado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Además, debido a la complejidad y extensión del proceso, fue designado como juez sustituto Enrique Jorge Bosch, integrante del TOF de Resistencia.

La incorporación de un cuarto magistrado busca evitar nulidades o interrupciones en un juicio que contará con más de 160 testigos y una estructura procesal considerada una de las más complejas de los últimos años.

Imputados Loan
Los siete imputados que enfrentan cargos directamente vinculados con la desaparición del menor

Los siete imputados que enfrentan cargos directamente vinculados con la desaparición del menor

Los principales acusados por la desaparición de Loan

En total serán juzgadas 17 personas. Siete de ellas enfrentan cargos directamente vinculados con la desaparición del menor bajo la hipótesis de sustracción y ocultamiento de un niño menor de diez años.

Entre los principales imputados aparecen:

  • Laudelina Peña
  • Bernardino Antonio Benítez
  • Daniel Oscar Ramírez
  • Mónica del Carmen Millapi
  • María Victoria Caillava
  • Carlos Guido Pérez
  • Walter Adrián Maciel

Según la fiscalía, no existió un extravío accidental en el monte sino una acción coordinada para retirar al niño de la esfera de custodia familiar.

La hipótesis de encubrimiento y manipulación de pruebas

Uno de los ejes centrales del juicio será determinar si existió una estructura paralela destinada a entorpecer la investigación y desviar la búsqueda de Loan.

La acusación sostiene que algunos imputados habrían direccionado testimonios, contaminado escenas y promovido hipótesis falsas, entre ellas la teoría del supuesto accidente vehicular impulsada en las primeras etapas de la causa.

Además, diez personas vinculadas a la denominada Fundación Dupuy llegarán imputadas por presuntas maniobras de encubrimiento y manipulación testimonial. Entre ellos aparece Nicolás Gabriel Soria, acusado de hacerse pasar por integrante de organismos internacionales como DEA e Interpol.

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El último almuerzo de Loan antes de su desaparición. (Foto: archivo)

El último almuerzo de Loan antes de su desaparición. (Foto: archivo)

La pregunta que sigue sin respuesta

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el expediente sigue generando conmoción social y un fuerte impacto institucional en la Argentina. El juicio oral buscará responder qué ocurrió realmente aquella tarde en 9 de Julio y si existió una organización coordinada para sustraer y ocultar al niño.

Mientras tanto, el próximo 19 de mayo la Justicia volverá al lugar exacto donde comenzó uno de los casos más estremecedores de la historia criminal reciente del país.

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