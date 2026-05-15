Un delincuente armado robó un kiosco y los vecinos revelaron su presunta profesión

Tras un breve forcejeo, el delincuente consiguió liberarse y huyó rápidamente del lugar. El hecho dejó un fuerte clima de indignación en el barrio, especialmente por la manera en la que actuó el sospechoso.

Según remarcaron vecinos y comerciantes de la zona, el hombre realizó el asalto a cara descubierta y sin temor a las cámaras de seguridad, algo que llamó la atención de los investigadores.

Vecinos aseguran que el sospechoso sería policía

Luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales, varios vecinos afirmaron haber identificado al atacante. Según denunciaron, se trataría de un oficial de policía que llevaría una “doble vida” vinculada a distintos delitos.

el-ladron-forcejeo-con-la-empleada-del-kiosco-foto-captura-tn-Q5ULJHBHWNGLVK6ZTRVTIF4T3M El ladrón forcejeó con la empleada del kiosco.

Además, aseguraron que el sospechoso administra dos cuentas de Instagram: una personal y otra destinada a la venta de ropa.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes, varias personas denunciaron haber sido estafadas por el hombre. Según relataron, ofrecía prendas online, pedía una seña para concretar la compra y luego bloqueaba a los clientes sin entregar la mercadería.

Investigan si el ladrón pertenece a la fuerza

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente si el sospechoso integra alguna fuerza de seguridad. Sin embargo, los investigadores ya analizan las cámaras de vigilancia y el rastro digital que habría dejado en redes sociales.