El reclamo del padre del turista asesinado en Mar del Plata: bajar la edad imputabilidad

Luis pidió a los gobernantes que bajen la edad de imputabilidad para los autores del crimen, “paguen lo que tengan que pagar”.

“Los diputados y senadores también tienen hijos y les importa tres caraj... porque sus hijos tienen seguridad”, sostuvo. Además agregó que nadie del municipio se ha acercado: “No les interesa la vida de la gente acá”, agregó

Según los resultados arrojados por la autopsia fueron las heridas en la espalda lo que produjeron la muerte de Martín Mora.

“Me entregaron a mi hijo en un cajón con 30 años recién cumplidos. Tenía proyectos, era una excelente persona, ¿porqué me lo arrebatan así?”, se preguntó Luis.

edicficio mar del plata.jpeg

Vecinos del edificio están hartos de la gente que vive ahí, ya que sostienen que pasan "cosas raras" y que son muy conflictivos. “Toda la gente del edificio los denunció, están cansados”, agregó Luis

“Para la Justicia este va a ser un caso más pero yo me voy a encargar de que no quede en la impunidad”, expresó el hombre y aseguró que no pretende hacer justicia con mano propia: “Voy por la Justicia de verdad”.

Cómo es la situación de los menores

En departamento del séptimo piso pertenecía al tío de dos de los menores implicados en el hecho, la policía los encontró más tarde y detuvo a Marílyn Brisa Vera González, la joven de 23, y a tres adolescentes de 14 y 15 años.

Los involucrados fueron puestos a disposición del fiscal Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien ordenó una serie de mediadas aunque se trata de menores no punibles.

Los adolescentes fueron aprehendidos por los delitos de “homicidio agravado” y “homicidio en grado de tentativa”.