"¡Es una falta de respeto! ¡A María Marta García Belsunce la mataron de nuevo! ¡Nicolás Pachelo, vas a morir en la cárcel!", se escuchó decir a los familiares de la socióloga durante el veredicto.

"Hay que creer únicamente en la justicia divina", afirmó Carlos Carrascosa, viudo de la mujer, a la salida de los tribunales ante la consulta de la prensa.

"Es una vergüenza, un asco. No es que uno no crea en la Justicia, sino que estos personajes (por los jueces) no tuvieron huevos para decir que se equivocaron", agregó el hermano de la socióloga, Horacio García Belsunce. "Volvieron a matar a María Marta", concluyó.

Ante esta situación, nadie queda como acusado del crimen, más allá de que la fiscalía y la querella pueden apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.

Días atrás, en su alegato, la fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, había pedido la prisión perpetua de Nicolás Pachelo al encontrarlo culpable del delito de "homicidio triplemente agravado".

Por su parte, la defensa de Pachelo, a cargo de Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, había solicitado que sea absuelto.

El fallo se da luego de que esta semana algunas versiones extraoficiales dieran cuenta de un posible veredicto absolutorio, según informaron los propios fiscales de la causa.