"Ella escribe de su propio puño y letra que desconfía de la guardia del Carmel, no de Nicolás Pachelo", afirmó el detenido en diálogo con el periodista Strione, y agregó: "Yo estoy muy tranquilo".

Sus dichos se dan luego de su declaración en el marco de la última etapa del juicio en su contra. Además, tienen lugar luego de que Beatriz Michelini fuera imputada por falso testimonio y su casa fuera allanada en busca de las fichas de los pacientes que atendía en el country Carmel de Pilar en 2002, entre ellos la exesposa del acusado y la propia victima.

Nicolás Pachelo declaró esta semana antes de los alegatos finales

Nicolás Pachelo declaró ayer por última vez como imputado en el marco del tercer juicio por el crimen de García Belsunce, se defendió de las acusaciones de la fiscalía y afirmó que no mató a María Marta ni le robó, al tiempo que señaló que no "la odiaba" y que es "totalmente ajeno” al hecho.

El principal imputado por el crimen de la socióloga se sentó a las 19.04 y declaró cerca de dos horas frente a los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, integrado por Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Nicolas Pachelo Telam (2).jpg Nicolás Pachelo regresó al Cardel durante la mañana y por la tarde declaró (Foto: NA).

“Yo no maté a María Marta, yo no le robé, no fui campana ni la odiaba; soy totalmente ajeno a eso”, fueron las últimas palabras de Pachelo luego de las 36 audiencias que duró el debate oral.

Antes de ello, el principal imputado del crimen de María Marta tuvo un fuerte cruce con Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, quien aseguró que “no le da la nafta” al declarar “solo 20 preguntas de las 100 que tenía”.