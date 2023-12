El tenso cruce entre el abuelo de Lucio Dupuy y su ex abogada: "Parece que la familia Dupuy..."

El intenso cruce entre Ramón Dupuy y su ex abogada

El tenso cruce entre Lucio Dupuy y su ex abogada.jpg El tenso cruce entre el abuelo de Lucio Dupuy y su ex abogada. (Foto: Télam)

"Ah… ¿nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Vos y ellas dos (señalando a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Catán). Lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día", dijo Ramón Dupuy, en el momento más tenso del careo que esta mañana mantuvo durante 9 minutos.

El abuelo siempre sostuvo que antes de que se firmara el acuerdo que le otorgó nuevamente la custodia de Lucio a la madre, le dio a la abogada una carpeta con fotos y pruebas donde ellas "hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian" (Dupuy, padre del nene) y que la letrada dijo que pese a todo eso la jueza había manifestado que el nene iba a estar mejor con la mamá.

Las partes centrales del diálogo en el recinto entre Dupuy (RD) y Mascaró (AM), que se mantuvieron en sus dichos, se dio de la siguiente manera, según la agencia Télam:

RD: -Te entregué siete u ocho… Fueron fotos bajadas de las redes sociales.

AM: -¿Esas fotos fueron cuando Lucio ya estaba con su mamá? Entonces cómo me podés decir que me diste esas fotos si ya el nene estaba con la mamá y yo, en ese momento, ya no intervenía.

RD: -Te llevé una carpetita con hojas transparentes… Seis o siete hojas. Fui con Maxi y te dije que en cinco o seis años Lucio iba a estar en la calle…

AM: -Cómo podés decir que me diste una foto con las plantas de marihuana, que fue sacada en una época en la que yo ya no trabajaba con ustedes. (…) Si hubiera tenido esas pruebas, no hubiera aceptado el acuerdo. No distorsiones…

RD: -Yo no distorsiono nada.

abuelo-dupuyjpg.webp La inquietante revelación del abuelo de Lucio Dupuy: "Sus juguetes desaparecen"

AM: -A mí me llamó Leticia (tía de Lucio) diciéndome que estaba cansada, que no quería seguir renegando con la mamá de Lucio y aguantando que fuera cada 15 días a hacer lo que quisiera.

RD: -Adriana, yo te dije 'haceme devolver al nene'. ¿Te lo dije o no?

AM: -Jamás me diste esas pruebas ni la carpeta.

RD: -No podés decir eso, Adriana…

AM: -Si vos pensabas que tu nieto corría peligro ¿por qué, si supuestamente tenías esas pruebas, no hiciste una denuncia en la policía?

RD: -Iba a ser adivino…

AM: -Tampoco jamás me hiciste una denuncia en el Colegio de Abogados por mi actuación…

RD: -Por la amistad que teníamos.

AM: -El día que mataron a Lucio me llamaste desesperado pidiéndome una copia del convenio, te la di en mi casa porque sabía por lo que estabas pasando.

RD: -No fui a pedir nada.

madre y pareja de lucio.webp Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez fueran condenadas a prisión perpetua por el asesinato de Lucio Dupuy. (Foto: archivo)

AM: -Ah… ¡por favor! Viniste a mi casa. Entiendo tu dolor, pero eso no te da derecho… ustedes tampoco se percataron de nada. Un año y medio pasó desde que se trajo a Lucio a Santa Rosa.

RD: -Un año y tres meses.

AM: -Querés hacer responsable a personas que no tiene nada que ver.

RD: Ah… ¿nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Vos y ellas dos (señalando a la jueza y a la asesora). Lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día.

AM: -Si hubiera tenido esas pruebas, nunca hubiera aceptado firmar el acuerdo.

RD: -Tuviste esas pruebas porque yo te las entregué.

AM: -Mentira. Yo ya no estaba trabajando con ustedes (cuando se habrían tomado esas fotos).

RD: -Acá parece que la familia Dupuy hubiera asesinado a Lucio. Fueron cuatro años de felicidad con nosotros. No somos asesinos.