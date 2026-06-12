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"Te voy a...": la violenta amenaza de muerte que una madre le envió a la docente de su hija

Una docente denunció haber recibido mensajes amenazantes por parte de la madre de una alumna luego de advertir sobre las reiteradas inasistencias de la menor. La Justicia dictó una restricción perimetral.

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La violenta amenaza de muerte que una madre le envió a la docente de su hija. (Foto: archivo)

La violenta amenaza de muerte que una madre le envió a la docente de su hija. (Foto: archivo)

Un grave episodio de violencia contra una docente ocurrió en Santiago del Estero. Una maestra denunció penalmente a la madre de una alumna después de recibir amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp, luego de haber realizado una observación en la libreta escolar por las reiteradas inasistencias de la menor.

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Los investigadores sostienen que fue la última persona que estuvo con la adolescente antes de que se perdiera su rastro. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

El hecho ocurrió en una escuela primaria de la capital santiagueña y derivó en la intervención de la Justicia, que dispuso una medida de protección urgente para resguardar a la educadora.

La nota en la libreta escolar que hizo estallar a la madre

Según consta en la denuncia, la docente, de 40 años, dejó asentado en la evaluación de la alumna una observación habitual vinculada a la cantidad de faltas acumuladas durante el ciclo lectivo.

La maestra remarcó la importancia de que la niña asistiera regularmente a clases para no perder continuidad en los contenidos escolares. Sin embargo, la respuesta de la madre fue inmediata y desproporcionada.

De acuerdo con la investigación, la mujer envió un audio de WhatsApp cargado de insultos y amenazas. “Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribís en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea”, expresó.

Pero el mensaje no terminó allí. Instantes después, agregó una frase que encendió todas las alarmas: “Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”.

La denuncia y la rápida intervención judicial

Tras escuchar los audios, la docente informó de inmediato lo ocurrido a las autoridades del establecimiento educativo y posteriormente radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 4.

El temor aumentó al comprobar un dato inquietante: la mujer acusada vive frente al colegio, una situación que incrementó el riesgo de un posible encuentro durante los horarios de ingreso y salida de los alumnos.

Ante la gravedad de las amenazas, la Justicia de Santiago del Estero intervino de manera urgente. Por disposición del fiscal Diego Cortés, se ordenó una restricción perimetral por 90 días, que impide a la denunciada acercarse o mantener contacto con la docente mientras avanza la investigación por amenazas.

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