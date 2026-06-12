Caso Agostina Vega: la abogada del padre habló de una posible red criminal y apuntó a la madre

La abogada consideró que las propias declaraciones públicas de la mujer generaron interrogantes que deberán ser respondidos ante la fiscalía.

"Yo no generé una sospecha, la generó ella sola. Obviamente, cuando esté en condiciones, tiene que ir a declarar al fiscal porque no es menor y va de la mano de lo que ha declarado el propio abogado de Fassetta, que habla de vender mujeres a cambio de deudas".

Según explicó, también existen inconsistencias en las primeras declaraciones realizadas por la madre, además de elementos incorporados a la investigación que buscan determinar cuál era su vínculo con Claudio Barrelier y con el resto de las personas involucradas.

Una hipótesis que excede el femicidio

Alaniz remarcó que la investigación podría derivar en el descubrimiento de una organización criminal. En ese marco, la abogada hizo referencia a un mensaje que tomó relevancia en la causa y que, según su interpretación, abre interrogantes sobre la participación de otras personas.

Alaniz

"Me refiero al pedido de 'devolvemela a la gente que está con vos'. ¿Quién es la gente que está con vos? ¿a qué se dedica la gente que está con vos? Bueno, todo eso se tiene que responder, porque ahí mismo ya estamos hablando de un grupo de personas. Y después tenemos el remate de Fassetta hace unos días, diciendo que la habían cambiado por una deuda".

Y apuntó: "Ellos solos están empezando a quebrarse y a decir cosas que llevan a pensar que no se trata solamente de un femicidio, sino que hay una trama más grande atrás".

Barrelier bajo la mira

En otro tramo de la entrevista, Alaniz describió a Claudio Barrelier como un posible depredador serial y aseguró que la investigación apunta a reconstruir una actividad criminal que podría extenderse durante años.

La representante legal del padre de Agostina señaló que se están analizando antecedentes, testimonios de vecinos y posibles conexiones con otras víctimas.

Claudio Barrelier 2 Alaniz describió a Barrelier como un posible depredador serial. (Foto: archivo)

"Estamos ante un depredador, un feminicida, un abusador, un violador serial y yo no descarto más víctimas en las mismas condiciones de Agostina. Así que yo quiero llegar al fondo de esta investigación", sentenció.

Además, indicó que se investiga si el sospechoso actuó junto a otras personas y si existen vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico y la explotación de mujeres.

Pericias, testimonios y nuevas medidas

La defensa también impulsa nuevas medidas de prueba para determinar el rol que tuvieron distintas mujeres vinculadas al entorno de Barrelier. Entre ellas figuran pedidos de pericias sobre Marianela, Soledad y la madre del principal acusado.

Según explicó Alaniz, el objetivo es establecer si se trataba de personas en situación de vulnerabilidad o si tenían algún grado de participación dentro de una posible estructura delictiva.

La abogada también confirmó que tomó contacto con una presunta víctima de hace diez años con el objetivo de que pueda formalizar una denuncia y aportar información a la causa.

En tanto, la querella insiste en que los elementos incorporados al expediente obligan a profundizar líneas que podrían revelar una trama criminal más amplia que el crimen de Agostina Vega.