El video del brutal cara a cara entre la mamá de Catalina Gutiérrez y Néstor Soto: "Mirame a los ojos..."

Durante su declaración ante el Tribunal de la Cámara Undécima del Crimen de Córdoba, Eleonora Vollenweider describió el vacío que dejó la muerte de su hija: "Me sobra un lugar en la mesa, me sobra una cama, me sobra un lugar en el auto y me sobra todo el amor que tengo que no puedo darle a Catalina. La extraño y su ausencia es durísima”, expresó conmovida.