Tiroteo en la escuela de Santa Fe: liberaron al menor acusado de haber sido cómplice del asesinato

Ian Cabrera Ian Cabrera, la víctima del tiroteo.

Qué había dicho la fiscalía sobre el presunto cómplice

N.C. había sido detenido el pasado 6 de abril y estaba imputado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado, en concurso real.

Según la acusación impulsada por la fiscal de Menores Carina Gerbaldo, el adolescente habría tenido conocimiento previo del ataque y colaborado con el agresor principal antes de la masacre.

Sin embargo, en la resolución difundida este jueves, la Cámara consideró que, si bien existen elementos para vincular al menor con el caso, no puede asegurarse que una eventual condena implique necesariamente una pena de cumplimiento efectivo.

Crimen en escuela de Santa Fe G.C., el asesino de Ian Cabrera, utilizó una escopeta calíbre 12/70 de su abuelo para perpetrar el ataque dentro de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, Santa Fe.

El ataque en la escuela de San Cristóbal que conmocionó a Santa Fe

El hecho ocurrió el 30 de marzo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado con una escopeta calibre 12/70 y abrió fuego durante el acto de izamiento de la bandera.

El ataque provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó otros ocho estudiantes heridos, en uno de los episodios más conmocionantes registrados en una escuela santafesina en los últimos años.

Durante el tiroteo, una persona logró grabar parte de la secuencia dentro de la institución. En el video se escuchan las detonaciones y los gritos desesperados de los alumnos mientras intentaban escapar del ataque.