Megaoperativo "Tormenta Negra" en villas porteñas: hay 20 detenidos y secuestran armas, drogas y vehículos

Según informó A24, durante los procedimientos fueron detectados y desmantelados al menos cuatro bunkers narcos. Además, los efectivos secuestraron cerca de 300 dosis de cocaína, otras sustancias ilegales, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de droga.

También se removieron autos abandonados en distintos barrios, en el marco de una estrategia orientada a recuperar espacios públicos y reforzar el control territorial.

En total se realizaron 18 operativos simultáneos, coordinados tras varias semanas de investigación previa. El despliegue contó además con el apoyo de dos helicópteros que monitorearon las acciones desde el aire.

Las maniobras fueron supervisadas por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien siguió de cerca el avance del procedimiento y se hizo presente en una de las zonas intervenidas.

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En ese contexto, Jorge Macri destacó que: "Hicimos un gran operativo para garantizar la paz en la ciudad". Además, el jefe de gobierno porteño aclaró: "Hay varios detenidos y queremos que estos delincuentes no se escondan en este barrio, sólo buscamos llevarle tranquilidad a la gente".

"Nunca antes hubo un operativo como este para garantizar orden y seguridad y lo hicimos con acciones de saturación", dijo Macri.

Megaoperativo en Fuerte Apache: 11 detenidos y bandas narco desarticuladas

En paralelo, otro importante operativo se llevó adelante en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Allí participaron unos 500 efectivos policiales y agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quienes realizaron múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos organizaciones narco.

Operativo en Fuerte Apache Más de 500 efectivos de distintas especialidades de esta fuerza participan en los operativos de allanamiento y saturación del barrio. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

El operativo comenzó durante la madrugada y también contó con apoyo aéreo de helicópteros que sobrevolaron la zona desde temprano.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que fueron detenidas 11 personas y que durante los procedimientos se secuestraron armas, drogas y vehículos con pedido de captura.

“El resultado fue positivo. Pudimos entrar a 14 domicilios identificados previamente por inteligencia criminal, donde se refugiaban delincuentes vinculados a estas organizaciones”, sostuvo el funcionario.