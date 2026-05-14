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Megaoperativo "Tormenta Negra" en villas porteñas: hay 20 detenidos y secuestran armas, drogas y vehículos

Las acciones fueron llevadas a cabo por 1.500 efectivos e incluyó dos helicópteros. El objetivo principal fue desarticular bandas narco, cerrar bunkers de droga y reforzar la seguridad en sectores considerados críticos.

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Hay 20 detenidos y secuestran armas

Hay 20 detenidos y secuestran armas, drogas y vehículos. 

Un impactante Megaoperativo policial denominado “Tormenta Negra” se desplegó este jueves en distintos barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con allanamientos simultáneos, helicópteros sobrevolando las zonas y más de 1.500 efectivos en acción sólo en CABA. El objetivo principal fue desarticular bandas narco, cerrar bunkers de droga y reforzar la seguridad en sectores considerados críticos.

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El procedimiento realizado en 11 barrio de emergencia y que dejó 20 detenidos, fue encabezado por efectivos de la Policía de la Ciudad junto a distintas divisiones especiales, entre ellas Orden Urbano, Pacificación de Barrios, Unidades Especiales, Tránsito y Transporte. Los operativos se realizaron de manera simultánea en la Villa 31, Rodrigo Bueno, villa 1-11-14, Zabaleta, Los Piletones y barrio Mitre, entre otros puntos.

Uno de los principales focos del operativo fue la Villa 31, donde las fuerzas de seguridad avanzaron sobre sectores identificados previamente mediante tareas de inteligencia criminal.

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Según informó A24, durante los procedimientos fueron detectados y desmantelados al menos cuatro bunkers narcos. Además, los efectivos secuestraron cerca de 300 dosis de cocaína, otras sustancias ilegales, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de droga.

También se removieron autos abandonados en distintos barrios, en el marco de una estrategia orientada a recuperar espacios públicos y reforzar el control territorial.

En total se realizaron 18 operativos simultáneos, coordinados tras varias semanas de investigación previa. El despliegue contó además con el apoyo de dos helicópteros que monitorearon las acciones desde el aire.

Las maniobras fueron supervisadas por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien siguió de cerca el avance del procedimiento y se hizo presente en una de las zonas intervenidas.

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En ese contexto, Jorge Macri destacó que: "Hicimos un gran operativo para garantizar la paz en la ciudad". Además, el jefe de gobierno porteño aclaró: "Hay varios detenidos y queremos que estos delincuentes no se escondan en este barrio, sólo buscamos llevarle tranquilidad a la gente".

"Nunca antes hubo un operativo como este para garantizar orden y seguridad y lo hicimos con acciones de saturación", dijo Macri.

Megaoperativo en Fuerte Apache: 11 detenidos y bandas narco desarticuladas

En paralelo, otro importante operativo se llevó adelante en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Allí participaron unos 500 efectivos policiales y agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quienes realizaron múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos organizaciones narco.

Operativo en Fuerte Apache
Más de 500 efectivos de distintas especialidades de esta fuerza participan en los operativos de allanamiento y saturación del barrio. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

Más de 500 efectivos de distintas especialidades de esta fuerza participan en los operativos de allanamiento y saturación del barrio. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

El operativo comenzó durante la madrugada y también contó con apoyo aéreo de helicópteros que sobrevolaron la zona desde temprano.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que fueron detenidas 11 personas y que durante los procedimientos se secuestraron armas, drogas y vehículos con pedido de captura.

“El resultado fue positivo. Pudimos entrar a 14 domicilios identificados previamente por inteligencia criminal, donde se refugiaban delincuentes vinculados a estas organizaciones”, sostuvo el funcionario.

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