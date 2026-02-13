Explosivo: Ángel de Brito expuso a la periodista que le habría enviado fotos hot a Mauro Icardi
A través de sus redes sociales, Ángel de Brito reveló quién es la periodista que le habría mandando fotos subidas de tono a Mauro Icardi.
13 feb 2026, 15:59
La polémica comenzó cuando laChina Suárez reveló que una panelista le habría enviado fotos hot a su novio, Mauro Icardi. Desde ese momento, los medios se preguntaron por la identidad de la periodista en cuestión.
En medio de las especulaciones, Guido Zaffora deslizó algunas pistas que apuntaban a Majo Martino. Inmediatamente, la panelista de Sálvese quien pueda (América TV) salió a desmentirlo, aunque el rumor siguió creciendo.
A la confusión se sumó Yanina Latorre, quien agregó: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.
El misterio parecía no tener fin hasta que Ángel de Brito decidió exponerlo y escribió en sus redes sociales: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”.
La respuesta de Di Serio no tardó en llegar. Desde su cuenta de X (ex Twitter) respondió: “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”.
Qué dijo la China Suárez sobre la famosa que provoca a Mauro Icardi
En una charla con Moria Casán sobre temas como los celos, las infidelidades y los límites dentro de una pareja, la China Suárez fue muy clara respecto a lo que no está dispuesta a aceptar en su vínculo con Mauro Icardi.
Para reforzar su postura, compartió una situación desconocida hasta ahora: contó que son muchas las mujeres -incluso algunas casadas y reconocidas- que buscan acercarse al futbolista mediante mensajes privados.
Sin dar nombres, la actriz insinuó que varias de ellas suelen coincidir en los mismos lugares nocturnos que ella y Mauro visitan en Buenos Aires. Aun así, destacó que esto fortalece la relación, ya que él le cuenta todo lo que ocurre.
“Mauro no es ningún b... y sabe perfectamente que si pone un like por más que quisiera ponerlo no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso. En ese sentido, es ‘cuidame, yo te cuido’ y los dos sabemos perfectamente lo que no tenemos que hacer”, relató.
Cuando Moria quiso saber si sería capaz de perdonar una traición, la China fue terminante: “No volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación para mí si se rompe. Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia”, expresó con firmeza.