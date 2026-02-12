En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Juegos Olímpicos
Atleta
POLÉMICA

Escándalo en los Juegos Olímpicos: habló la exnovia del atleta que admitió una infidelidad

Sturla Holm Laegreid, medallista en biatlón, reconoció públicamente que fue infiel y el tema generó un fuerte revuelo. Su exnovia habló con un medio noruego y contó cómo vive la situación.

El noruego Sturla Holm Laegreid

El noruego Sturla Holm Laegreid, conmovido tras ganar la medalla de bronce en los 20 kilómetros de biatlón en los Juegos Olímpicos de InviernoODD ANDERSEN - AFP
Leé también Ganó una medalla olímpica... y confesó una infidelidad en vivo: la medalla de oro fue para su expareja
El atleta noruego que ganó una medalla y confesó al mundo su infidelidad.  (Foto: A24.com)
image

La emoción del noruego Sturla Holm Laegreid, quien luego de ganar la medalla de bronce en el biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno confesó que le fue infiel a su pareja FRANCK FIFE - AFP

Luego de sus declaraciones, un medio noruego logró contactarse con su exnovia, quien pidió permanecer en el anonimato, pero accedió a dar su testimonio. En diálogo con el portal VG, la mujer dejó en claro su dolor por lo ocurrido. “Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”, expresó.

Además, aseguró que nunca quiso quedar expuesta en esta situación: “No elegí estar en esta situación. Me duele. Hablé con él y conoce mis opiniones al respecto”. También destacó el apoyo que recibió de su entorno más cercano y de personas desconocidas: “A mi familia y amigos, que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy”.

Qué fue lo que dijo el atleta tras ganar la medalla

Laegreid había sorprendido al mundo cuando, tras subirse al podio, realizó una confesión personal en una entrevista. Entre lágrimas, relató que había sido infiel a su pareja meses atrás y que le había contado la verdad recientemente.

“Hay alguien con quien quería compartir esto, pero quizás hoy no esté viendo esto. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el peor error de mi vida: le fui infiel y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, aseguró.

Antes de retirarse de la entrevista, cerró con una frase que generó impacto: “Asumo las consecuencias de lo que hice, pero espero que este ‘suicidio social’ le demuestre cuánto la quiero”.

Por qué el atleta pidió disculpas públicas

Un día después de su confesión, el noruego volvió a hablar y se mostró arrepentido por haber expuesto la situación en ese contexto. “No soy yo mismo estos días y no estoy pensando con claridad”, admitió.

En ese mismo mensaje, pidió disculpas a quienes se vieron involucrados de manera indirecta: “Mis disculpas van para Johan-Olav, quien merecía toda la atención después de ganar el oro. También van para mi exnovia, quien involuntariamente terminó en el foco de los medios. Espero que esté bien”.

Finalmente, el biatleta dejó en claro que intentará dejar atrás el episodio para enfocarse en la competencia. “No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me concentraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas sobre esto”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juegos Olímpicos Atleta Infidelidad
Notas relacionadas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar