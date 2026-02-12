Escándalo en los Juegos Olímpicos: habló la exnovia del atleta que admitió una infidelidad

Qué fue lo que dijo el atleta tras ganar la medalla

Laegreid había sorprendido al mundo cuando, tras subirse al podio, realizó una confesión personal en una entrevista. Entre lágrimas, relató que había sido infiel a su pareja meses atrás y que le había contado la verdad recientemente.

“Hay alguien con quien quería compartir esto, pero quizás hoy no esté viendo esto. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el peor error de mi vida: le fui infiel y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, aseguró.

Antes de retirarse de la entrevista, cerró con una frase que generó impacto: “Asumo las consecuencias de lo que hice, pero espero que este ‘suicidio social’ le demuestre cuánto la quiero”.

Por qué el atleta pidió disculpas públicas

Un día después de su confesión, el noruego volvió a hablar y se mostró arrepentido por haber expuesto la situación en ese contexto. “No soy yo mismo estos días y no estoy pensando con claridad”, admitió.

En ese mismo mensaje, pidió disculpas a quienes se vieron involucrados de manera indirecta: “Mis disculpas van para Johan-Olav, quien merecía toda la atención después de ganar el oro. También van para mi exnovia, quien involuntariamente terminó en el foco de los medios. Espero que esté bien”.

Finalmente, el biatleta dejó en claro que intentará dejar atrás el episodio para enfocarse en la competencia. “No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me concentraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas sobre esto”, concluyó.