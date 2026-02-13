Una excelente noticia de ANSES: el bono de más de $450.000 que solo se paga en marzo

Al tratarse de un pago único, el cumplimiento de este requisito es clave para no perder el derecho al cobro.
Calendario de pagos ANSES febrero 2026
Mientras tanto, el organismo continúa con el cronograma habitual de liquidaciones.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
-
DNI terminados en 0: 9 de febrero
-
DNI terminados en 1: 10 de febrero
-
DNI terminados en 2: 11 de febrero
-
DNI terminados en 3: 12 de febrero
-
DNI terminados en 4: 13 de febrero
-
DNI terminados en 5: 18 de febrero
-
DNI terminados en 6: 19 de febrero
-
DNI terminados en 7: 20 de febrero
-
DNI terminados en 8: 23 de febrero
-
DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
-
DNI terminados en 0: 10 de febrero
-
DNI terminados en 1: 11 de febrero
-
DNI terminados en 2: 12 de febrero
-
DNI terminados en 3: 13 de febrero
-
DNI terminados en 4: 18 de febrero
-
DNI terminados en 5: 19 de febrero
-
DNI terminados en 6: 20 de febrero
-
DNI terminados en 7: 23 de febrero
-
DNI terminados en 8: 24 de febrero
-
DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
-
DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
-
DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
-
DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
-
DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero