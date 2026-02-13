En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
adopción
Beneficio

Una excelente noticia de ANSES: el bono de más de $450.000 que solo se paga en marzo

La prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a trabajadores, titulares de AUH y otras prestaciones incluidas en el sistema previsional.

El bono de más de $450.000 que ANSES solo se paga en marzo (Foto: archivo).

El bono de más de $450.000 que ANSES solo se paga en marzo (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que desde marzo abonará un monto extraordinario de $462.934 destinado a un grupo puntual de familias. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, una ayuda económica que se entrega por única vez.

Leé también Becas Progresar: ANSES adelanta el pago de la primera cuota estímulo
 ANSES adelanta el pago de la primera cuota estímulo de las Becas Progresar (Foto: archivo).

El beneficio tiene como objetivo acompañar a quienes incorporan un hijo a través de un proceso de adopción, colaborando con los gastos iniciales que implica esa instancia. Tras la última actualización prevista por la Ley de Movilidad -que ajusta las prestaciones en función de la inflación- el importe registró un incremento del 2,9%.

Quiénes pueden solicitar la APU por Adopción

La asignación está dirigida a personas que se encuentren comprendidas dentro del sistema de Anses. Entre los posibles beneficiarios figuran:

  • Trabajadores en relación de dependencia.

  • Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Trabajadores rurales y de temporada.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

  • Personas que perciben o hayan percibido la AUH, AUH por discapacidad o la Asignación por Embarazo.

ANSES_pensiones

APU por Adopción: cuál es el plazo para realizar el trámite

Para acceder al pago es indispensable presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos. ANSES exige que la gestión se efectúe entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha en que la sentencia de adopción quede firme.

Al tratarse de un pago único, el cumplimiento de este requisito es clave para no perder el derecho al cobro.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026

Mientras tanto, el organismo continúa con el cronograma habitual de liquidaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero

  • DNI terminados en 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2: 12 de febrero

  • DNI terminados en 3: 13 de febrero

  • DNI terminados en 4: 18 de febrero

  • DNI terminados en 5: 19 de febrero

  • DNI terminados en 6: 20 de febrero

  • DNI terminados en 7: 23 de febrero

  • DNI terminados en 8: 24 de febrero

  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES adopción Asignaciones Pago Unico
Notas relacionadas
ANSES actualizó la AUH en febrero y el ingreso puede alcanzar $180.000 por hijo
Tarjeta Alimentar de ANSES: el aviso de Capital Humano para todos los beneficiarios
ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar